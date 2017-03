La Quotidienne du 14/03 : La nouvelle sortie médiatique de Mourinho, l’indispensable Kanté, la situation de Coman à Munich

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Septième épisode de La Quotidienne de Téléfoot. Au menu du jour : la nouvelle sortie médiatique de José Mourinho après la défaite de Manchester United face à Chelsea, Frank Lampard fait l’éloge de N’Golo Kanté, la situation compliquée de Kingsley Coman au Bayern Munich, les révélations de Marca sur la plainte du PSG à l’UEFA et un hooligan fou en Croatie.

Une fois n’est pas coutume, ce lundi soir a été chargé niveau football ! Vous avez raté un événement ? Session de rattrapage et de remise à niveau avec La Quotidienne !

Manchester United s’est incliné en quart de finale de la FA Cup lundi soir face à Chelsea. Raillé par les supporteurs de Chelsea et comparé à Judas, José Mourinho n’a pas gardé sa langue dans sa poche en conférence de presse avec une sortie dont il a le secret. Vous l’avez ratée ? Pas de panique, elle est dans La Quotidienne.

Comme à son habitude, N’Golo Kanté a réalisé un match XXL, ponctué d’un but magnifique. Frank Lampard a encensé le Français et c’est très agréable à écouter.

En Allemagne, Kinglsey Coman est à la Une. Le joueur vit une période compliquée à Bayern Munich, barré par la concurrence de Franck Ribéry et Arjen Robben. Julien Maynard nous en dit plus sur sa situation et ses intentions.

Découvrez également dans La Quotidienne les révélations de Marca sur la lettre du Paris Saint-Germain à l’UEFA après le naufrage face au FC Barcelone et une scène insolite en Croatie avec un hooligan…

En compagnie de votre serviteur Thomas Mekhiche, voici la Quotidienne de Téléfoot :





La Quotidienne de Téléfoot, le menu du 14 mars :

- Mourinho répond aux supporteurs de Chelsea qui le taillent

- Frank Lampard encense N’Golo Kanté

- Comment Coman vit cette période trouble au Bayern Munich

- Les révélations de Marca sur la lettre du PSG à l'UEFA

- Un hooligan s'incruste sur la pelouse en Croatie et personne ne bouge !









Retrouvez également la Quotidienne de Téléfoot sur Facebook, Twitter, Snapchat (telefoot_tf1) et Instagram (telefoot_tf1)

Bonus Téléfoot - Revivez la Quotidienne du 13/03 :