La Quotidienne du 15/03 : Karim Benzema non retenu dans la présélection de Didier Deschamps

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Huitième épisode de La Quotidienne de Téléfoot. Au menu du jour : un point sur la liste de Didier Deschamps pour les matches face au Luxembourg et à l’Espagne avec les cas Kylian Mbappé et Karim Benzema, un record pour le fooball anglais, les tocs de Guardiola et le retour de la Main de Dieu !