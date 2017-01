Real Madrid : Cristiano retient James Rodriguez

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

En manque de temps de jeu au Real Madrid, James Rodriguez songeait à un départ lors de ce mercato d'hiver. Cristiano Ronaldo l'aurait convaincu de reporter sa décision à plus tard.

Plutôt enclin à un départ pour manque de temps de jeu, la star colombienne est revenu sur sa décision. Il devrait aller au bout de sa troisième saison sous les couleurs du Real Madrid.



Les propositions ne manquaient pourtant pas pour James Rodriguez: Manchester United, la Juventus, la Chine... Au lendemain du Mondial des clubs remporté par le Real Madrid, le numéro 10 colombien avait ouvert la porte à un éventuel départ. Une sortie médiatique moyennement appréciée du côté de la Casa Blanca.



« Je ne peux pas garantir que je vais continuer. J'ai des offres et j'ai sept jours pour y penser. Je suis heureux à Madrid mais je veux plus jouer. Je veux rester mais il faut se préparer à tout et trouver des portes de sortie. Je suis un peu dégoûté de ne pas avoir pu jouer la finale, mais je suis heureux du titre», avait expliqué la star de la sélection colombienne en zone mixte au mois de décembre dernier.



Cette menace de départ n'a visiblement pas plu à Cristiano Ronaldo. Selon le journal Confidencial Colombia, CR7 a fait changer d'avis James Rodriguez qui aurait pu déposer ses valises à Chelsea durant le mercato. Tel un grand frère, le quadruple Ballon d'Or portugais l'aurait convaincu de rester et de s'y accrocher afin de retrouver une place de titulaire. L'avis de Zinedine Zidane a aussi joué dans cette décision. Difficile de ne pas aller dans le sens des deux hommes forts de la Maison blanche. Même sur le banc au coup d'envoi des plus grands matches, le pied gauche du Colombien peut s'avérer bien utile à tout moment.