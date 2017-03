Real Madrid : Des jumeaux pour Ronaldo ?

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Le joueur du Real Madrid, Cristiano Ronaldo attendrait un heureux événement ! Selon une "source familiale" relayée par le journal britannique The Sun, une mère porteuse aux États-Unis attendrait des jumeaux pour le Portugais et ce serait "pour très bientôt".



Ronaldo ne fait rien comme personne



Déjà père d’un jeune garçon, Cristiano Ronaldo pourrait bientôt accueillir des jumeaux, selon The Sun. Généralement très discret sur sa vie privée, Cristiano Ronaldo s’affiche depuis plusieurs semaines au bras de Georgina Rodriguez. La nouvelle compagne du Portugais était apparue pour la première fois publiquement à ses côtés en tout début d’année à Zurich, lors de la cérémonie organisée par la Fifa. Sur le tapis rouge, le couple était accompagné par Cristiano Junior, qui fêtera en juin prochain son septième anniversaire. Et il pourrait bien avoir deux petits frères d’ici là. Mais non sa petite amie n'est pas enceinte.

Ronaldo et les mères porteuses

D’après The Sun, CR7 devrait en effet bientôt accueillir des jumeaux. Comme pour son premier fils, il aurait encore eu recours à une mère porteuse américaine. "Cristiano Ronaldo et sa famille ont hâte de rencontrer les nouveaux membres de leur clan. Il aime garder sa privée très secrète mais il a dit à ses proches que les garçons devraient arriver "très vite", confie une source proche du dossier au quotidien anglais.

