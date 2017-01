Real Madrid : Le surdoué Isak en approche

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

A l'instar du transfert du précoce norvégien Martin Odegaard il y a deux ans, le Real Madrid s'est entiché d'une nouvelle supposée pépite. Celle-ci, âgée de 17 ans, se nomme Alexander Isak et est suédoise.



Un accord aurait été trouvé



Même si le Real Madrid ne peut pas intégrer de nouveaux éléments dans son effectif jusqu’au prochain mercato estival, La Maison Blanche s’active en coulisses. Et peut tout de même recruter des joueurs pour préparer l’avenir. Et visiblement, les champions d’Europe et champions du Monde en titre ont l’intention de s’attacher les services d’un jeune attaquant suédois : Alexander Isak. Cet avant-centre de 17 ans fait les beaux jours de l’AIK Solna et, selon la presse espagnole et suédoise, un accord total a apparemment été trouvé entre les deux clubs.

Le PSG avait un oeil sur lui



Selon le journal AS, Alexander Isak partage le même agent que Luka Modric. Le quotidien sportif espagnol explique même que le joueur scandinave doit désormais rallier Madrid mercredi pour finaliser la transaction dans l’optique de l’été prochain. A en croire certains échos de la presse suédoise, les Merengue devraient débourser dix millions d’euros pour débaucher celui qui était aussi surveillé par le Paris Saint-Germain (notamment)

Un record de précocité en Suède



Un pari risqué pour le Real ? Mesuré plus tôt au regard de la trace que le jeune joueur a déjà laissé dans son pays. Surclassé très jeune, il évolua dans le groupe U19 en 2014, à 15 ans. En 2015, il réalisera quelques matchs avec les U19, en disputant 8 matchs, inscrivant 4 buts. Suite à ces performances, il sera sélectionné par le coach U17 de la Suède avec la même réussite. Mais c'est en ce début d'année 2017 que la trajectoire du de celui que l'on présente déjà comme le successeur d'Ibrahimovic s'est vraiment accélérée. Jeudi, à 17 ans et 113 jours, Alexander Isak a inscrit son premier but avec les A, battant au passage le record du plus jeune buteur avec la Suède. Quelques jours plus tôt, il était devenu le plus jeune joueur depuis 1911 a évolué chez les internationaux. Et cela n'a donc pas échappé au Real Madrid.