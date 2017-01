Real Madrid : Alvaro Morata sur le départ ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Il était revenu à Madrid, dans le club qui l’a formé pour s’y imposer. Mais l’aventure ne se déroule pas comme prévu pour l’avant-centre dont les apparitions sous le maillot madrilène sont de plus en plus rares. A tel point que l’ancien Turinois envisagerait sérieusement de quitter le Real cet été.



La demande en mariage de Morata en décembre dernier





Il étudie les offres

Depuis le début de l’année, Morata a joué 5 des 7 matches du Real Madrid. Mais à y regarder de plus près, il n’en a débuté que 2 et pour 2 autres rencontres, il a joué à peine 10 minutes à chaque fois. Alors que le Real est en panne d’efficacité et que les blessés se multiplient, le temps de jeu de l’Espagnol ne s’améliore pas. Par conséquent, Morata a demandé à son agent d’étudier les offres des clubs intéressés par lui selon la presse espagnole.

Chelsea semble avoir une longueur d’avance sur les autres formations, d’une part parce que Diego Costa n’est plus en odeur de sainteté et qu'il faudra un avant-centre pour le remplacer la saison prochaine. Ensuite parce que l’actuel entraîneur des Bleus connaît bien Alvaro Morata, puisque Conte et lui se sont côtoyés à la Juve.











Peut-il passer devant Benzema ?

Un départ n’est encore qu’au stade des rumeurs aujourd’hui, et la révélation de ses envies d’ailleurs pourrait aussi être une belle stratégie de communication. Zidane pourrait alors lui donner plus de temps de jeu pour atténuer la frustration de Morata. Cela a été le cas avec James Rodriguez, lui aussi cantonné au banc de touche. Suite à des déclarations similaires, il avait beaucoup plus joué au début janvier avec le Real avant de se blesser. Morata pourrait se retrouver en pointe dimanche soir contre la Real Sociedad d’autant plus que Benzema est loin d’être dans une forme éclatante.

Mais Morata peut-il s’imposer au Real et briser l’hégémonie de la BBC ? En principe oui. Son style offre une autre possibilité au Real, décrochant moins, et étant plus finisseur que l’ancien lyonnais. L'Espagnol marque en moyenne un but toutes les 109 minutes contre un toutes les 101 minutes pour Benzema. Mais le numéro 9 madrilène est au Real depuis longtemps, et ni Higuain, ni Chicharito n’ont pu inquiéter « KB9 » par le passé. Pour Morata, le défi est de taille, mais en cas d’échec, les prétendants ne devraient pas manquer pour le numéro 21 du Real.