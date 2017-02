Real Madrid : Alvaro Morata, le facteur X des Madrilènes

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

L'attaquant espagnol n'est pas le choix numéro un à la pointe de la ligne offensive merengue, mais il fait souvent la différence quand on fait appel à lui. Les chiffres parlent pour lui : l'ex-joueur de la Juventus rapporte est le joueur le plus efficace du Real. De quoi rebattre les cartes dans la Maison Blanche ?

Le Real Madrid a failli perdre la tête de la Liga à Villarreal lors de la 24e journée de la Liga, dimanche 27 février. Menés 2-0 au Madrigal, les hommes de Zinedine Zidane ont renversé la vapeur dans la dernière demi-heure

grâce à Gareth Bale, Cristiano Ronaldo et Alvaro Morata (2-3). Ce dernier a marqué le but de la victoire à la 83e minute, soit six minutes seulement après son entrée en jeu à la place de Karim Benzema.

Bien plus efficace que Benzema en Liga

Racheté par le Real l'été dernier après deux saisons réussies à la Juventus, Alvaro Morata n'a toutefois pas bousculé la hiérarchie de l'attaque madrilène. Le trio Bale-Benzema-CR7 reste indéboulonnable. Et le Français demeure le choix numéro un en pointe. Pourtant, son concurrent espagnol a de sérieux arguments à faire valoir, et son but à Villarreal les mets un peu plus en valeur.

Sur Twitter, le compte de MisterChip (@2010MisterChip), spécialiste en matière de statistiques, a publié un comparatif cruel pour Benzema. Depuis le début de la saison, en Liga, l'ex-Lyonnais a inscrit 5 buts en l'espace de 1 201 minutes de jeu (18 matches), alors que Morata compte 8 réalisations en 746 minutes (16 matches). Dans le détail, les buts de Benzema ont rapporté trois points au Real alors que ceux de l'Espagnol en ont rapporté huit. Et preuve de l'importance de Morata : sans ses 8 buts, les Merengue compteraient huit points de moins au classement et ne seraient ainsi même pas dans le quinté de tête fin février !

Benzema-Morata, un dilemme délicat pour Zidane

Alvaro Morata ne domine pas seulement Karim Benzema dans les chiffres en Liga. Il est aussi le joueur le plus efficace de tout l'effectif madrilène avec une moyenne d'un but toutes les 93 minutes. Il a déjà atteint sa meilleure marque en championnat (8 buts en 2013-2014 avec le Real et 8 buts en 2014-2015 avec la Juve) alors qu'il reste plus de trois mois de compétition encore. La Maison Blanche, qui veut conserver son titre en Ligue des champions et reconquérir le championnat après cinq ans de disette, compte beaucoup sur lui.

On comprend mieux aussi la volonté du club de conserver Alvaro Morata dans ses rangs, en dépit des vélléités de départ du joueur. Lors du prochain mercato estival, l'avenir du buteur va de nouveau faire couler beaucoup d'encre. Lui ne se satisfait pas de son rôle de doublure de luxe à Madrid derrière Karim Benzema, et les formations prestigieuses intéressées par ses services sont nombreuses, notamment en Premier League. A moins que Zinedine Zidane décide de lui faire plus confiance dans les semaines qui viennent... Mais difficile de déloger Benzema, qui se montre très bon en Ligue des champions cette année. Benzema-Morata : un problème de riches pour "ZZ", et beaucoup d'entraîneurs aimeraient sans doute avoir comme lui l'embarras du choix...