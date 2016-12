Real Madrid : sans Bale ni Vazquez, Zidane doit repenser son attaque

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Le Real Madrid a officialisé les blessures de Lucas Vazquez et de Mateo Kovacic. Le premier, touché à la jambe droite, manquera quatre semaines. Et son absence offre un premier casse-tête à Zidane pour débuter 2017.





Pas de Bale, ni de Vazquez

Déjà privé de Gareth Bale, Zinédine Zidane devra également faire sans Lucas Vazquez, son remplaçant sur l’aile droite. Le jeune espagnol loupera les huitièmes de finale de la Coupe du Roi (4 et 12 janvier face à Séville) et trois matches de championnat. Le coach français, lui, devra repenser son attaque et il a trois choix en face de lui pour pallier l’absence de Vazquez : Asensio, James Rodriguez ou Isco.





Asensio à droite ?

Marco Asensio est capable de jouer sur une aile, mais à gauche et on imagine mal Zidane mettre en difficulté son joueur. Mais si le coach mise plutôt sur Rodriguez ou Isco, alors il devrait passer au 4-4-2, éventuellement en losange avec le Colombien en meneur de jeu (soit en 4-3-1-2) en soutien de Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Comme lors du Clasico, Isco sera sans doute plus à l’aise dans un 4-4-2 classique, mais cela ne réglera pas le problème Vazquez, qui jouait à son poste - et celui de Bale - face au Barça. C'est un vrai dilemme pour Zizou, mais il trouvera une solution.





Impliquer tous les joueurs : la force de Zizou

Dès lors, Zidane devra faire des choix au vu des échéances qui attendent le Real Madrid. Dans son malheur, il pourra offrir du temps de jeu à certains joueurs qui en réclament - James en tête - en impliquant tout son effectif. Mais il faut avouer que l’obligation de revoir son onze avant un double choc face à Séville en Coupe du Roi n’est pas la meilleure façon de démarrer une nouvelle année.