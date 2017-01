Real Madrid: Les chiffres dont Zidane se passerait bien

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La victoire contre Malaga a certes rapporté 3 points au Real mais elle a aussi entraîné 2 nouvelles lésions musculaires pour Marcelo et Modric, ce qui monte à 33 le nombre de blessures cette saison !

Cette saison, Zidane a souvent fait tourner son effectif, traumatisé par le nombre de blessures qui avait touché le club champion d’Europe l'an passé. Malgré une bonne préparation estivale, les lésions musculaires continuent de se multiplier.

Récemment Carvajal, Marcelo et Modric ont rejoint l’infirmerie pour des périodes allant de 2 à 4 semaines. Le problème pour l’ancien numéro 10 des Bleus sera de composer une équipe compétitive pour la « remontada » contre le Celta Vigo mercredi et pour les prochains matchs à venir. Et ce, malgré les 33 blessures qu'a connues son équipe depuis cet été...







3 joueurs seulement n’ont pas été blessés !

Le Real Madrid dispose probablement de l’un des effectifs les plus riches d’Europe. Si Zidane compte sur ses 24 joueurs, c’est aussi qu’il n’a pas le choix : depuis le début de la saison, seuls 3 joueurs de champ n’ont pas été blessés ! Nacho, Marco Asensio et Mariano ont en effet toujours répondu présent. Actuellement, Carvajal, Pepe, Contrao, James Rodriguez, Bale, Modric et Marcelo sont forfaits.

Si le Colombien est sur le retour, il s’est tout de même entraîné à part ce lundi. Au total, ce sont déjà 954 jours de blessures si on cumule les chiffres pour l'effectif du Real Madrid !















Seulement 4 défenseurs disponibles pour un mois !

A regarder de plus près la liste des absents on se rend compte du grand nombre de défenseurs. Du coup, pour les 3-4 semaines à venir Zidane ne peut compter que sur 4 vrais défenseurs : Nacho, Varane, Sergio Ramos, et Danilo. Ce dernier n’est cependant pas rentré en jeu suite à la blessure de Marcelo ce samedi, le technicien français ayant préféré faire reculer Lucas Vasquez au poste d’arrière droit.

Les dernières performances du latéral brésilien n’ont pas été brillantes et le public de Bernabeu ne se fait pas prier pour le lui rappeler en le sifflant lors de ses apparitions.







Quelle équipe contre le Celta ?

Mercredi soir le Real évoluera contre le Celta Vigo qui l’a battu à Madrid lors du match aller (1-2). Pour tenter d’inverser la tendance, Zidane devra mettre en place une équipe capable de marquer au moins deux buts. En temps normal, cela ne devrait pas poser de problèmes au Real, mais avec autant d’absents la tâche ne sera pas évidente.

L’inconnu concernera le poste d’arrière droit (Lucas Vasquez ou Danilo) et l’animation offensive. Ronaldo est aussi incertain suite à un coup reçu samedi et Isco, James et Kovacic reviennent juste de blessure alors que Modric sera absent pour dix jours.











Voici la possible composition du Real contre le Celta :