Real Madrid : direction la Chine pour Pepe ?

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

Pepe vit peut-être ses derniers mois au Real Madrid. En fin de contrat au mois de juin prochain, le défenseur central madrilène souhaite prolonger son bail de deux ans avec la formation merengue. Le club, de son côté, ne lui propose qu’une année supplémentaire avec une autre en option, en fonction de son rendement sur le terrain, révèle As. Malgré la volonté des deux parties de prolonger leur aventure commune, un accord peine à être trouvé.







Dixième et dernière saison au Real ?

Du coup, l’international portugais de 33 ans réfléchit à un départ. Libre de s’engager où il le souhaite sans la moindre indemnité de transfert lors des 6 prochains mois, il pourrait s’engager rejoindre la Chine, qui lui fait les yeux doux. Les pistes les plus chaudes seraient le Guangzhou Evergande et Shanghaï, respectivement entraînés par Luiz Felipe Scolari et André Villas-Boas. Après 10 saisons de bons et loyaux services sous les couleurs de la Maison Blanche, Pepe, 9ème du dernier classement du Ballon d'Or, pourrait donc rejoindre la Chine pour s’offrir une fin de carrière dorée.