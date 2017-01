Real Madrid : Echange musclé entre Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos

Par Quentin Migliarini | Ecrit pour TF1 |

Zinedine Zidane a joué la carte de la tempérance en conférence de presse, comme à l'accoutumée après un match du Real Madrid. Invité à réagir sur la défaite de son équipe contre le FC Séville (1-2), le technicien français a relativisé la portée de cette défaite. « Je ne pense pas que cela va nous affecter. » Il est vrai que le Real Madrid sortait d’une série de 40 matches sans la moindre défaite. Reste que le scénario est frustrant, difficile à digérer. Surtout pour ses troupes.



Ramos s'en prend à Benzema ...

Sur la pelouse, d’ailleurs, l’ambiance était autrement plus électrique entre les joueurs du Real Madrid. Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo s’écharpaient en toute fin de match, incapables de contenir l’immense frustration qui était la leur. Auteur de l’ouverture du score sur penalty (67ème), le ballon d’or 2016 insistait impuissant à l’égalisation du FC Séville sur un but contre son camp de Sergio Ramos (85ème), justement. Agacé contre lui-même l’international espagnol s’en prenait ensuite à Karim Benzema, coupable d’une perte de balle dangereuse qui allait conduire au deuxième but adverse dans le temps additionnel (92ème).





... Avant de subir les foudres de CR7





« Benzema, cette balle ...», pouvait-on lire sur le lèvres de Ramos. Mais le capitaine du Real Madrid était lui-même tancé par Cristiano Ronaldo qui, aux gestes, joignait la parole. « On doit réfléchir ! On doit jouer plus ! Putain », lançait Cristiano Ronaldo à destination de Sergio Ramos, sur des images captées par la télévision espagnole. Un peu plus tôt dans cette rencontre, Luka Modric intimait Sergio Ramos de se calmer. En vain ...