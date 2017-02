Real Madrid : Isco et Morata se marrent bien de leur statut d'éternelles doublures

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Un moment insolite a été capté par la télévision espagnole avant le match du Real Madrid à Villarreal (2-3) lors de la dernière journée de Liga. Encore remplaçants, Alvaro Morata et Isco se comparent à des plats d’un dîner. A défaut de jouer, tous deux conservent leur humour.

Pas facile de se faire une place dans le onze titulaire du Real Madrid, surtout dans le secteur offensif où la fameuse BBC, l’association de Gareth Bale, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, sévit depuis 2013. Angel Di Maria, Jesé, Mesut Özil, Gonzalo Higuain, James Rodriguez, Alvaro Morata et Isco en savent quelque chose.

Deux abonnés au banc des remplaçants

Ces deux derniers, toujours Madrilènes (Morata est revenu l’été dernier après deux saisons à la Juventus), étaient une nouvelle fois remplaçants dimanche 26 février lors du dernier match de la 24e journée de Liga à Villarreal (2-3). Sans doute n’étaient-ils pas les plus heureux du monde, contraints de s’asseoir encore sur le banc. Mais au moins ont-ils assez d’humour pour rigoler de la situation.

La chaîne de télévision espagnole Movistar+ a diffusé, dans l’émission "El Dia Después" ("La journée d’après"), une scène qui s’est déroulée avant le coup d’envoi. Le stade Madrigal se remplit doucement tandis qu’Isco et Alvaro Morata sont déjà sur le banc, à observer leurs partenaires reconnaître le terrain avant l’échauffement. Une personne hors champ s’adresse à Isco. Sa réponse vaut le détour…



Le "second plat" et le "dessert" du Real

Peut-être interrogé à propos de son statut de remplaçant, le milieu offensif espagnol répond en souriant : "Je suis le second plat !". Il est vrai que cette saison, l’ancien joueur de Malaga n’a été titulaire que 11 fois (pour 18 matches), surtout quand Gareth Bale était indisponible. D’où cette image de "second plat" après les "plats principaux" que sont les membres de la BBC !

Alvaro Morata y est allé de son petit commentaire aussi. L’attaquant a ajouté "Moi, je suis le dessert", avant d’éclater de rire avec Isco. Ce dimanche, tous deux sont bien entrés en jeu. Et c’est le buteur qui a tiré son épingle du jeu : de la tête, Morata a offert la victoire au Real Madrid. En 16 matches, lui n’a été titulaire que 7 fois. Cela ne l’empêche pas d’être le plus efficace des Merengue. L’ex-Turinois est notamment plus fort en championnat que son concurrent direct Karim Benzema cette saison.