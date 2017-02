Real Madrid : Isco pourrait-il rejoindre le Barça ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

L’ancien joueur de Malaga a fait beaucoup parlé de lui dernièrement. Selon la presse espagnole, Isco devrait quitter le Real à la fin de la saison, et on parle de la possibilité de le voir au Barça.

Et si un joueur du Real Madrid rejoignait le FC Barcelone cet été ? L’hypothèse semble crédible avec d'une part les désirs d’Isco de retrouver du temps de jeu dans une grande équipe, et d'autre part ceux du FC Barcelone de se renforcer au milieu du terrain. Mais une chose est sûre le Real ne facilitera pas les transactions, bien au contraire.



Une clause anti-Barça dans son contrat ?

Selon la presse espagnole, le FC Barcelone songerait à recruter Isco lors du prochain Mercato. Le joueur devancé par Kroos, Modric, voire Kovacic au milieu de terrain souhaiterait en effet partir de Madrid. Mais les transferts entre les deux rivaux éternels de la Liga sont compliqués et le Real ne souhaite sans doute pas vendre son international espagnol à son ennemi juré.

D’ailleurs, selon El Mundo Deportivo, le club aurait inclus une clause anti-Barça dans le contrat du joueur ! Le joueur sera libre en juin 2018, et si les Catalans veulent le faire venir dès cet été on imagine que les indemnités de transfert seront très élevées. Pour le Real, le problème est différent. Isco aurait refusé de prolonger, et il pourrait alors partir gratuitement en juin 2018 au terme de son contrat. Les Champions d’Europe ont donc tout intérêt à le vendre cet été.





Messi insiste pour sa venue !

Côté catalan, les journalistes espagnols croient savoir que le style d’Isco plait à Lionel Messi. Avant l’Argentin, Jordi Alba, coéquipier du madrilène en sélection, s’était prononcé pour la venue du milieu de terrain de 24 ans avec les Blaugrana. A présent, le quintuple Ballon d’Or verrait aussi d’un bon œil la présence d’Isco au milieu de terrain catalan pour la saison prochaine.

Suite à la claque reçue par le PSG lors du huitième de finale, Messi souhaiterait un renouvellement de l’effectif barcelonais, et Isco aurait ses faveurs. Reste à savoir si les ambitions de la Pulga suffiront à convaincre le Barça de faire son possible pour Isco… Si bien sûr le Real se décide à céder son joueur à son éternel rival…