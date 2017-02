Real Madrid : Isco souhaite quitter le club !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Avec un effectif aussi large, Zinédine Zidane a du mal à satisfaire tous ses joueurs. En manque de temps de jeu, Isco devrait quitter les Merengue en fin de saison, et les prétendants sont nombreux…

Arrivé au Real Madrid en 2013 en provenance de Malaga, le talentueux Espagnol de 24 ans ne parvient pas à s’imposer dans le onze type de Zidane. Devancé par Modric et Kroos voire Kovacic au milieu de terrain, Isco devrait changer d’équipe lors du prochain Mercato. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il devrait y avoir beaucoup d’équipes prêtes à l’accueillir cet été.







« J’ai besoin de temps de jeu »

Même s’il clame son envie de rester pour s’imposer à Madrid, Isco n’arrive toujours pas à être un premier choix pour son entraîneur. D’ailleurs, Zidane, tout comme avant lui Benitez et Mourinho ne font pas de lui un titulaire indiscutable dans l’entre jeu madrilène. Le club lui a pourtant proposé une prolongation de contrat il y a plusieurs semaines mais les discussions n’ont rien donné. Au terme de son match abouti contre l’Espanyol (deux passes décisives, victoire 2-0), il a déclaré « J’ai besoin de temps de jeu. C’est ce qui me préoccupe le plus. La carrière d’un footballeur est courte […] D’ici à la fin de la saison nous allons prendre une décision. »









Il a la côte en Angleterre… et à Barcelone !

Un départ semble donc probable pour un joueur qui a participé à 17 matches cette saison en Liga pour 5 buts et 5 passes décisives. Selon Marca, Isco qui aura 25 ans en avril a décidé de quitter Madrid cet été. Pour quelle direction ? La Premier League semble un point de chute pour lui dans la mesure où Chelsea mais surtout Manchester City souhaiteraient l’accueillir selon la version anglaise de Goal. Pep Guardiola n’a en effet jamais caché son intérêt pour le milieu de terrain. Arsenal s’est également montré intéressé l’été dernier, et pourrait revenir à la charge dans quelques mois.



Mais le championnat anglais n’est pas le seul qui lui fait les yeux doux : la Juventus Turin qui a déjà accueilli Morata en provenance du Real il y a quelques saisons s’intéresse beaucoup à Isco. Un autre candidat en quête de renouveau pourrait aussi tenter sa chance… Selon quelques médias espagnols, le FC Barcelone souhaiterait aussi recruter le joueur qui sera en fin de contrat en juin 2018. Mais pas sûr que le Real facilite un transfert vers son ennemi juré…