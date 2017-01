Real Madrid : James Rodriguez aurait refusé une offre à 30 millions par an

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

Le journal As affirme que le club chinois de Hebei Fortune aurait formulé une offre de 110 millions d’euros au Real Madrid pour s’attacher les services de James Rodriguez. Un salaire de 30 millions d’euros par an était proposé au Colombien, qui a décliné.

James Rodriguez aurait pu devenir le joueur le plus chez de l’histoire cet hiver. Selon le quotidien espagnol As, le Real Madrid a reçu une offre gargantuesque pour l’international colombien. 110 millions d’euros, rien que ça. Le tout assorti d’un salaire net de 30 millions d’euros par promis au joueur.





Mais qui peut offrir une telle somme pour un joueur qui n’a disputé que 9 rencontres de championnat depuis le début de la saison, dont 4 comme titulaire ? Sans grande surprise, cette proposition est arrivée de Chine. Plus précisément, du très fortuné club de Hebei Fortune, entraîné par Manuel Pellegrini, coach du Real en 2009/2010.

Le club dément

Aussi alléchante soit-elle, la proposition a été déclinée, tant par l’ancien Monégasque que par le club merengue. Mais a-t-elle vraiment existé ? La question mérite d’être posée puisque le Hebei China Fortune a tenu à démentir l’information. Qui plus est, dans les colonnes de Marca, principal concurrent de As. Difficile donc de démêler le vrai du faux dans cette affaire. Seule certitude, James Rodriguez est toujours bien un joueur du Real Madrid, et Zinedine Zidane a bien l'intention de le relancer.