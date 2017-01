Real Madrid : La mauvaise passe de Karim Benzema

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Lors du 40ème et dernier match de la série d’invincibilité de Zinédine Zidane, le Real avait un héros : Karim Benzema offrait l’égalisation d’un slalom magnifique dans les arrêts de jeu du match contre le FC Séville. Mais depuis, le Français est retombé dans ses travers et inquiète de nouveau.



Benzema de retour en Bleu ?









De héros à fautif

La série record du Real a pris fin lors de la défaite contre le FC Séville en Championnat (1-2). En plus du but contre son camp de Sergio Ramos, les supporters ont pointé du doigt Karim Benzema, jugé trop laxiste en fin de match avec une perte de balle qui a entraîné le but sévillan. Depuis l’ancien lyonnais qui avait permis un 40ème match sans défaite de son club n’a plus marqué malgré 3 titularisations en 4 rencontres.

Sur le terrain ses prestations contre Malaga (2-1) et contre le Celta Vigo (2-2) ont inquiété. En Coupe du Roi, il n’a réussi que 77% de ses passes, soit le pire taux de précision des Merengue devant Danilo (75%). Sur les neuf derniers buts marqués par le Real, il n'est impliqué que sur un seul (déviation pour Lucas Vasquez lors du 2-2 contre le Celta).











Morata peut-i le devancer ?

Le public de Bernabeu réclame régulièrement la titularisation de Morata devant Benzema, mais jusqu’à présent, celui qui a inscrit 12 buts toutes compétitions confondues a la confiance de Zidane. Pourtant, derrière Ronaldo, c’est Sergio Ramos qui marque le plus (6 buts en championnat contre 5 à l’ancien lyonnais) comme en témoigne le succès madrilène contre Malaga (doublé du capitaine merengue). Alors Alvaro Morata va-t-il passer devant Benzema dans la hiérarchie des attaquants ? Pour le moment l’ancien turinois n’a pas été suffisamment décisif lors de ses apparitions et sa blessure à l’automne a coupé son élan.

D’ailleurs sur les cinq derniers matches du Real, Morata n’a été titulaire qu’une fois, lors de la rencontre contre Séville (3-3) et son dernier but remonte à début décembre (3-2 contre La Corogne, le 10 décembre) Malgré son manque de réalisme, grâce au manque de réussite de l’Espagnol, Benzema a encore une petite marge, mais rien n'indique qu'elle dure longtemps, surtout si le Real ne reprend pas sa marche en avant.