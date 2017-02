Real Madrid-Naples : les compositions probables

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

C'est une première. Jamais le Real Madrid et le SSC Napoli ne se sont rencontrés jusqu'à présent en match officiel. Ce sera chose faite ce mercredi 15 février à l'occasion de ce huitième de finale aller de la Ligue des champions au stade Santiago-Bernabeu. A domicile, le Real Madrid doit faire une bonne impression. Il y va de son statut de tenant du titre mais aussi de son avenir.

Gareth Bale toujours absent

Il y avait un espoir, chez les Merengue, que Gareth Bale puisse être au moins dans le groupe. Mais le Gallois, absent depuis de longues semaines, n'est toujours pas prêt. Zinedine Zidane et le staff ont décidé de ne pas prendre de risque et de laisser l'attaquant poursuivre sa convalescence. Du coup, la BBC (Bale-Benzema-Cristiano Ronaldo) ne sera pas reformée contre Naples. En attaque, Vazquez va suppléer le Gallois.

Devant la cage défendue par Keylor Navas, Zidane devrait aligner la charnière centrale Raphaël Varane-Sergio Ramos. Les deux arrières centraux seront accompagnés sur les ailes de Daniel Carvajal et Marcelo. Dans l'entrejeu, le trio Casemiro-Toni Kroos-Luka Modric va débuter ensemble pour la première fois depuis des semaines. Sur le banc, on retrouvera notamment Pepe, Isco et Alvaro Morata



Milik est là

Absent pendant de longs mois, Arkadiusz Milik a retrouvé le chemin de l'entraînement un peu plus tôt que prévu. Néanmoins, Maurizio Sarri, l'entraîneur de Naples, ne va pas précipiter le retour à la compétition de l'attaquant polonais. En plus, ces derniers temps, Dries Mertens est intenable en attaque. Ce n'est pas pour rien que malgré le départ de Gonzalo Higuain (Juventus), le club napolitain est toujours la meilleure attaque de Serie A.

L'habituel Pepe Reina sera dans la cage des vice-champions d'Italie et dirigera une défense avec Elseid Hysaj, Kalidou Koulibaly, l'ancien Madrilène Raul Albiol et l'une des cibles du Real pour le prochain mercato : le latéral international algérien Faouzi Ghoulam (ex-ASSE). Au milieu de terrain, les Merengue trouveront sur leur route Piotr Zielinski, le Guinéen dont on parle de plus en plus Amadou Diawara, et bien sûr le capitaine emblématique de Naples : Marek Hamsik. Enfin, en attaque, Arkadiusz Milik sera préservé et entrera peut-être en jeu. Les titulaire seront José Callejon (un autre ancien du Real; il a annoncé qu'il ne célèbrera pas son but s'il parvient à marquer), le buteur en feu Dries Mertens, et Lorenzo Insigne.

Le match retour est prévu pour le mardi 7 mars à au stadio San Paolo.