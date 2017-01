Real Madrid : Le nouvel attaquant surprise de Zidane !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le meilleur buteur madrilène cette saison est sans surprise Critiano Ronaldo. Avec 12 réalisations en Championnat, le Portugais réalise une saison correcte. Mais en l’absence de Bale, blessé, un autre madrilène réussit à faire la décision devant, et est le deuxième meilleur buteur du Real cette saison. Le capitaine Sergio Ramos a déjà marqué 6 buts.







Ramos meilleur que Neymar, Bale et Benzema

Son doublé contre Malaga a dû lui faire du bien. Coupable d’un but contre son camp contre le FC Séville la semaine passée, Sergio Ramos a permis à son club de prendre les 3 points samedi contre Malaga. Grâce à son doublé, le Real conserve la tête du classement et est sacré champion d’hiver avec un match de retard à jouer contre Valence.

Mais la performance de Ramos ne se limite pas à ce match : depuis le début de la saison il a inscrit 6 buts en championnat, soit un de plus que Bale, Benzema ou Neymar, qui n’en ont inscrit que 5 ! Cette saison est la plus prolifique pour le défenseur central qui a déjà marqué un but de plus que lors de saisons 2013/2014 et 2014/2015 !



Une connexion Kroos – Ramos impressionnante !

Comme l'ouverture du score contre Malaga, les buts du capitaine du Real sont souvent inscrits de la tête. Le Real s’est d’ailleurs fait une spécialité de marquer sur les phases arrêtées. Grâce à la précision sur coup-franc et corner de Kroos, les joueurs de Zidane sont très dangereux dans cet exercice. Et avec leur qualité dans le jeu aérien avec Ronaldo, Ramos, Bale, ou encore Varane, rien d’étonnant à ce que les Merengue marquent souvent de la tête. Toni Kroos est par ailleurs le meilleur passeur de Liga (8 passes) et la moitié des buts de Ramos ont été inscrits sur des passes du milieu de terrain allemand.