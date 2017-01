Real Madrid : des nouvelles de Gareth Bale

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Gareth Bale est rentré il y a peu à Madrid, après la pause Noël, pour entamer sa rééducation. Il espère revenir à la compétition pour le dernier tiers de la saison, au moment où les plus grandes échéances arrivent.





Mode rééducation activé

« J'ai vraiment apprécié la pause de Noël mais c'est bien d'être revenu à Madrid hier et de commencer la rééducation » : Gareth Bale a partagé ce message il y a quelques jours, accompagné d’une photo où on le voit tout sourire sur un vélo. Il a entamé sa rééducation en compagnie de Jaime Benito, son physiologiste de confiance qui l’avait accompagné à l’Euro 2016. A priori, il ne ménagera pas ses efforts pour revenir sur les pelouses plus rapidement.





De retour en avril ?

Touché à la cheville droite contre le Sporting le 22 novembre dernier, le Gallois avait été opéré une semaine plus tard par le docteur James Calder. Son absence était estimée à deux ou trois mois maximum, mais Gareth Bale ne reviendra peut-être pas avant le mois d’avril. Il souhaiterait être là pour le dernier tiers de la saison, même s’il aimerait, dans l’idéal, participer aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions (contre Naples les 15 février et 7 mars prochains). Dans tous les cas, il sera remis d’ici la finale si le Real se qualifie. Il en fera d’ailleurs un objectif personnel puisqu’elle aura lieu à Cardiff.





La sélection nationale

En coulisse, le Real Madrid s’inquiète d’une chose : que le Pays de Galle convoque Gareth Bale avant qu’il ne reprenne la compétition en club. Seulement troisièmes de leur groupe des qualifications pour la Coupe du Monde 2018 avec six points au compteur, les Dragons Rouges auront sans doute besoin de leur leader le 24 mars, lors du match face à la République d’Irlande à Dublin. L'objectif sera alors de revenir à un point du leader.