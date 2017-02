Le Real Madrid pourrait vivre une vraie saignée l'été prochain

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Sur le marché des transferts, le Real Madrid est surtout habitué à faire le spectacle côté arrivées que côté départs. Il arrive quand même quelques fois que le club aux onze Ligues des champions fasse une exception et perde beaucoup de joueurs. C'est peut-être ce qui va se passer l'été prochain.







Pepe et Benzema, deux cadres bientôt partis ?



Les rumeurs vont bon train, aussi bien pour les potentielles arrivées que pour les possibles départs. En général, le Real essaye de prévoir pour compenser ses pertes. Car quand il ne le fait pas, il peut le regretter pendant longtemps. A Madrid, on se souvient des saisons de galère au milieu de terrain après le départ de Claude Makelele pour Chelsea en 2003... Et si les joueurs donnés partants sont effectivement transférés l'été prochain, la cellule de recrutement va devoir être active et inspirée.





A quelques mois de l'ouverture du prochain marché, deux pions essentiels du onze de départ madrilène sont sur le départ. En défense, c'est le Portugais, arrivé en 2007, qui pourrait rejoindre le championnat chinois . A bientôt 34 ans, l'ex-joueur du FC Porto est. Zinedine Zidane voudrait le garder, mais Pepe hésite. Le deuxième titulaire qui pourrait partir est, arrivé en 2009. Tout n'a pas toujours été facile pour lui au Real, mais le Français est sans cesse parvenu à surmonter les difficultés et à repousser la concurrence pour rester à la pointe du trident madrilène avec Ronaldo et Bale depuis 2013. D'après la presse espagnole, l'ancien Lyonnais réfléchit à, estimant avoir fait le tour au Real. Il ne s'agit pour l'heure que de rumeurs, et n'oublions pas que Benzema a souvent été donné partant ces dernières années. Ce sera peut-être différent dans quelques mois, sachant que les Merengue suivent de près Paulo Dybala (Juventus)

Morata, Isco et James ne veulent plus faire banquette



Les noms de trois autres joueurs reviennent fréquemment dans les rumeurs ces derniers temps. A la différence de Pepe et Benzema, ces trois Madrilènes ne sont pas titulaires, et c'est bien l'une des raisons pour lesquelles ils voudraient changer d'air. Le premier est. Rapatrié après deux saisons brillantes à la Juventus, le buteur espagnol broie du noir à Madrid. Il n'est pas parvenu à déloger Karim Benzema du poste d'attaquant de pointe. Il veut partir, et il a une destination privilégiée :, oùne restera peut-être pas.

James Rodriguez et Isco sont dans la même situation. Le talent de ces deux milieux offensifs ne se discute pas, mais les places sont chères dans le onze de départ de Zinedine Zidane. Pas facile de se faire une place dans le trident Bale-Benzema-Ronaldo, sachant que dans l'entrejeu, sauf blessure, ZZ fait confiance à Casemiro/Kroos/Modric. Du coup, le Mexicain et l'Espagnol songent sérieusement à partir. Et même si ces joueurs ne sont pas titulaires, leurs départs pousseraient le Real à recruter. Le prochain mercato sera animé chez les Merengue.