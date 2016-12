Real Madrid - Ronaldo devancerait Messi pour le prix du meilleur joueur de la FIFA 2016

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Cristiano Ronaldo devrait faire la passe de deux. Après avoir logiquement remporté le Ballon d'Or France Football le lundi 12 décembre dernier, le joueur du Real Madrid devrait également remporter le prix du meilleur joueur de la FIFA 2016, renommé "The Best - Joueur de la FIFA 2016" après la fin du partenariat avec France Football annoncé au mois de septembre dernier - et ainsi rafler le deuxième grand titre individuel de l'année civile 2016.

El Mundo Deportivo, qui révèle l'information, souligne que le succès de l'international portugais devrait cependant être moins fort que celui obtenu lors du vote du Ballon d'Or France Football. Le scrutin - effectué par "les sélectionneurs des équipes nationales, les capitaines de ces équipes, un groupe de médias sélectionnés, et les fans du monde entier" - devait donc permettre à Lionel Messi de réduire considérablement l'écart avec CR7.

Griezmann sera loin, très loin

Qualifié pour la phase finale du vote, Antoine Griezmann devra lui se contenter de la 3e place derrière les deux monstres. Malgré une très belle saison, qui lui aura permis de lutter jusqu'au bout pour le titre en Liga, une finale de Ligue des champions avec l'Atlético de Madrid, et la finale de l'Euro 2016 avec l'équipe de France, l'international tricolore devrait terminer très loin de Ronaldo et Messi. Comme ce fut déjà le cas lors du Ballon d'Or, l'ancien joueur de la Real Sociedad aura dans tous les cas pris date pour le futur.

Le prix "The Best - Joueur de la FIFA 2016" sera lui décerné à Zurich, le 9 janvier prochain, lors du gala annuel de la FIFA. Outre le prix du meilleur joueur, la fédération internationale devrait également récompenser la meilleure joueuse, le Prix Puskás du plus beau but, le Prix du Fair-Play, le Prix des supporters et le meilleur 11 de l'année 2016.