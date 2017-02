Real Madrid : Ronaldo frappé par un mutisme jamais vu

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Le Real Madrid passe aux choses sérieuses en Ligue des champions ce mercredi 15 février. Les Merengue, tenants du titre, accueillent Naples à Santiago-Bernabeu en huitième de finale aller. Gareth Bale toujours indisponible, ce n’est pas une BBC mais une VBC qui sera alignée : Lucas Vazquez va accompagner Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Les regards seront beaucoup portés sur ce dernier.

Inhabituel pour lui à Madrid

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : Cristiano Ronaldo n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le match contre le Borussia Dortmund en phase de poules le 27 septembre dernier (2-2). C’était lors de la 2e journée. Depuis, le Portugais a joué quatre matches : deux contre le Legia Varsovie, un contre le Sporting et un contre le BVB. Il a donné quatre passes décisives mais n’a pas marqué. Buteur à la 17e minute lors du match du 27 septembre, Ronaldo est donc muet depuis 433 minutes. Cela ne lui est jamais arrivé depuis qu’il porte le maillot du Real Madrid.

Le recordman-buteur a connu des débuts quelconques

Avec 96 buts inscrits en 137 apparitions en Ligue des champions, Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de l’histoire de la compétition. Mais le quadruple Ballon d’Or n’a pas toujours été stratosphérique. Il a déjà connu des périodes de creux dans la reine des coupes d’Europe, et ses débuts ont été très difficiles.

La première apparition de CR7 en Ligue des champions remonte au 1er octobre 2003, trois mois après son arrivée à Manchester United en provenance du Sporting. Ce jour-là, Sir Alex Ferguson le titularisa en attaque avec Ruud van Nistelrooy pour un match de poule à Stuttgart ; les Red Devils s’inclinèrent en Allemagne (2-1), malgré un but du Néerlandais sur un penalty obtenu par son jeune coéquipier portugais de 18 ans. Dans cette saison 2003-2004, Ronaldo joua cinq matches de C1 sans marquer.

Quasi 24 heures de jeu entre son premier et son second but !

Le Mancunien resta également muet au cours des 8 matches de Ligue des champions disputés en 2004-2005. Il a fallu attendre sa 13e apparition pour le voir inscrire la première de ses 96 réalisations (chiffre arrêté au 15 février 2017). C’était le 9 août 2005 contre Debrecen (3-0) en match aller du tour préliminaire de la Ligue des champions 2005-2006 (67e).

Après cela, Cristiano Ronaldo traversa une longue période d’inefficacité : son second but n’intervint que la saison suivante, en 2006-2007. Le Portugais marqua le 10 avril 2007 en quart de finale retour contre l’AS Rome (7-1) à la 44e. Entre son premier but en août 2005 et son second en avril 2007 (un an et demi donc !), il y eut un gouffre énorme de presque 16 matches. Dans le détail, Ronaldo ne trouva pas le chemin des filets pendant 1417 minutes, soit presque 24 heures de mutisme face à la cage !

Gare au réveil

La dernière période creuse de Ronaldo en Ligue des champions remonte à la fin de son aventure avec Manchester United. Après son but marqué en finale de l’édition 2007-2008 contre Chelsea (1-1, 6 tab à 5), il n’a pas refait trembler les filets pendant 6 matches. Son but suivant fut inscrit le 11 mars 2009 en huitième de finale aller d’édition 2008-2009 contre l’Inter Milan (2-0).

Au Real Madrid, Cristiano Ronaldo n’avait jamais passé plus de 3 rencontres de C1 sans marquer avant cette période d’abstinence débutée en septembre dernier. Les Napolitains vont devoir être très rigoureux en défense ce 15 février : le Portugais va tout faire pour mettre un terme à ce mutisme et aider le Real à défense son titre de champion d’Europe.