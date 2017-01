Real Madrid : Les tuniques 2017-2018 révélées sur internet

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Les maillots du Real Madrid pour la saison 2017-2018 ont fuité. La radio espagnole Cadena Cope est à l’origine de cette révélation. Adidas travaillait sur la conception de ces maillots depuis un certain temps. Voici le fruit de leur travail, publié par Cadena Cope sur son compte Twitter. Rappelons qu’avant les fêtes de fin d’année, en novembre 2016, le Real Madrid avait défrayé la chronique en arborant une tunique écologique, confectionnée à partir de plastiques récupérés et recyclés. Un joli coup de communication orchestré par Adidas, en partenariat avec Parley, une structure qui lutte pour la protection des océans.



Innovation turquoise

Il n'est aucunement question de cela ici. Le maillot domicile conserve la couleur traditionnelle du club, le blanc. Aucune surprise majeure de ce côté. En revanche, la teinte turquoise est nouvelle. On la retrouve sur les trois bandes parallèles de la marque Adidas, qui conçoit les maillots du Real Madrid depuis 1998, figurant sur le short et les épaulettes du maillot. La couleur turquoise colore également les noms et numéros des joueurs de la formation madrilène.

Des propositions qui dénotent le changement





Deux autres kits sont sortis des ateliers de l’équipementier. Le premier est noir, le turquoise étant toujours présent, notamment sur l’emblème de la Maison Blanche . Il pourrait bien s’agir du maillot qui sera utilisé en Ligue des Champions sachant qu’une troisième tunique, entièrement turquoise, sera vraisemblablement choisie pour être le maillot extérieur. Cette fois-ci, en revanche sponsors et emblème sont blancs. Ce qui dénoter le changement avec les propositions de ces dernières années (violet, gris, rose). Le short assorti est de couleur plus sombre.