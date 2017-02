Real Madrid : un nouveau record pour Zidane

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La première année de Zinédine Zidane n’en finit plus d’impressionner. Après avoir battu le record de matches sans défaites en Espagne, les Merengue s’illustrent encore par leurs brillants résultats.

Pour sa première année à la tête du Real Madrid, Zinédine Zidane a non seulement gagner des trophées, mais aussi battu des records. Avec lui, le club ne semble plus être en mesure de s’arrêter.







42 matchs consécutifs en ayant marqué un but !

Toutes compétitions confondues, le Real avait déjà battu le record détenu par le FC Barcelone du nombre de victoires consécutives. A présent, c’est un autre record que les Madrilènes veulent prendre aux Catalans. En s’imposant contre l’Espanyol Barcelone 2-0, les Merengue ont enchaîné un 42ème match consécutif en ayant marqué au moins un but, une première dans l'histoire du club ! Le record absolu en Espagne est détenu par le FC Barcelone, avec 44 rencontres consécutives avec un but, et il date de la saison 1943-1944 !

Le Real est donc encore tout proche d’égaler une autre performance. Cela pourrait être le cas lors de ses déplacements à Valence (mercredi) et Villareal (dimanche) si les coéquipiers de Ronaldo trouvent encore le chemin des filets.





Zidane fait mieux que José Mourinho

Précédemment, le Real avait déjà réalisé de belles séries de 41 matches en ayant inscrit au moins un but. La dernière fois c’était lors de la saison 2011-2012 avec José Mourinho sur le banc de touche. Zidane fait donc mieux que le Portugais avec une série en cours de 42 rencontres. Avant lui, les formations dirigées par Beenhakker (1987-1989) et Ipina (1951-1952) avaient aussi marqué pendant 41 matches consécutivement.

La série actuelle a commencé contre la Real Sociedad (1-0) suite à un nul sur le terrain de Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions (0-0). Mais pour faire aussi bien que ses prédécesseurs, Zidane devra aussi aller chercher le titre en championnat. Pour info, il faut noter que Mourinho et Beenhakker ont remporté la Liga lors de leurs séries de 41 matchs. De bonne augure pour le technicien français ?