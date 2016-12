Real Madrid : une recrue qui ferait beaucoup parler…

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le Real a été très calme l’été dernier ne recrutant que deux joueurs, Marco Asensio et Alvaro Morata. Lors du prochain Mercato, les champions d’Europe devraient plus actifs comme lors des saisons précédentes. D’ailleurs un joueur de très haut niveau semble déjà s’annonce à Madrid !







La performance du Real Madrid en Ligue des Champions la saison dernière :





Thibault Courtois s’annonce à Madrid selon ses proches !

Après trois belles saisons, il avait quitté l’Atletico Madrid un peu à contrecœur, obligé de rejoindre Chelsea, club auquel il appartenait et qui l’avait prêté aux Colchoneros. A cette occasion, Thibault Courtois avait annoncé qu’il retournerait un jour à Madrid tant il se sentait à l’aise en Espagne et dans sa capitale. Mais à la grande surprise, ce ne s’est pas à l’Atletico qu’il ferait son retour : le gardien belge aurait répété à plusieurs reprises à ses proches et à ses coéquipiers de Chelsea son intention de rejoindre le Real Madrid ! C’est en effet ce que croit savoir le quotidien madrilène Marca ! Les deux parties auraient déjà pris contact et les négociations iraient même dans le bon sens!



Le précédent De Gea !

Actuellement, le Real Madrid est sur un nuage, n’ayant perdu qu’à deux reprises depuis la nomination de Zinédine Zidane. Difficile à croire que le club souhaite un nouveau gardien, d’autant plus que Keylor Navas a répondu présent à chacune de ses apparitions. Mais rappelez-vous, cet été, le Real était déjà proche de faire venir De Gea en provenance de Manchester United. Le transfert avait alors échoué dans les dernières heures du Mercato. La recherche d’un nouveau gardien n’est donc pas une nouveauté pour Fiorentino Perez même si le staff madrilène est satisfait des performances du portier costaricien de 30 ans.

L’arrivée de Courtois serait pour la saison prochaine, ce qui annoncerait un Mercato très agité au niveau des gardiens de but. Seulement, le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich serait contre ce transfert, lui qui tient Courtois en très haute estime. Cela rappelle un peu le précédent De Gea, proche de Madrid cet été, mais qui serait resté à Manchester United car il était très apprécié d’un certain José Mourinho… De plus, on n’ose imaginer les réactions du côté des Colchoneros, si le Belge de 24 ans qui a porté leurs couleurs pendant trois saisons, choisissait de passer à l’ennemi, le Real Madrid !