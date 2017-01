Real Madrid - Zidane aurait recalé Umtiti l'an dernier et le regretterait

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

C'est l'histoire d'un rendez-vous manqué. Don Balon raconte sur son portail que Zinédine Zidane aurait récalé, il y a plusieurs mois de cela le profil de Samuel Umtiti, qui lui avait été proposé directement par l'agent du joueur français, qui cherchait un nouveau challenge après ses années lyonnaises.

Le média espagnol précise que Zidane, épaté par les progrès et les performances d'Umtiti depuis plusieurs semaines, regretterait aujourd'hui son choix d'alors. Il en aurait fait la confession en privé. Depuis, Samuel Umtiti est devenu un joueur du FC Barcelone où il a débuté une saison d'acclimatation derrière le duo Gerard Piqué - Javier Mascherano, encore inamovible malgré les années qui passent. Son transfert a coûté 25 millions d'euros au club catalan l'été dernier.

Un profil idéal pour remplacer Pepe

Concentré sur la progression d'un Raphaël Varane, alors dans un moment plus creux de son parcours au Real et barré par le duo Sergio Ramos - Pepe, le technicien français n'aurait pas validé le profil du stoppeur formé à l'Olympique Lyonnais, qui était alors en pleine expansion. Selon Don Balon, Umtiti, convoqué quelques semaines plus tard pour disputer l'Euro 2016, avait en plus de cela donné sa préférence au Real, plutôt qu'au Barça.

Le départ probable de Pepe à court ou moyen terme - le défenseur a reçu une importante offre venue de la Chine - a également dû passer par l'esprit de Zizou au moment de prendre du recul sur le cas de l'international français, qui évolue dans l'axe comme gauche au même titre que le champion d'Europe 2016. Mais un de perdu, dix de retrouvé dit le dicton.









La saison 2016/2017 de Samuel Umtiti :

15 matches joués (toutes compétitions confondues) :

8 en Liga, 4 en Ligue des champions, 2 en Copa del Rey, 1 en Supercoupe d'Espagne



10 titularisations

7 en Liga, 4 en Ligue des champions, 2 en Copa del Rey, 1 en Supercopa

0 but





Ses chiffres lors de Manchester City - FC Barcelone en Ligue des champions :