Real Madrid : Zidane ne veut pas d’Aubameyang

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

Le Borussia Dortmund peut souffler ! Il ne devrait pas avoir à subir les assauts répétés du Real Madrid pour recruter Pierre-Emerick Aubameyang lors du prochain mercato d’été. Le joueur n’a pourtant jamais caché son envie de porter les couleurs de la Maison Blanche un jour dans sa carrière. « Le seul club qui pourrait m’éloigner de Dortmund est le Real et aucun autre », expliquait-il à la ZDF l’été dernier. Un appel du pied répété récemment au micro de <em>beIN Sports</em> : « J’ai promis à mon grand-père de jouer au Real Madrid, mais pour le moment je me sens bien à Dortmund. »





Il n’en fallait pas plus pour imaginer l’international gabonais, qui s’apprête à disputer la CAN avec sa sélection nationale, rejoindre le formation merengue dès qu’il en aurait l’occasion. Le club madrilène étant interdit de recruter cet hiver, l’ancien Stéphanois était d’ores et déjà annoncé comme l’un des gros transferts de l’été 2017.

Un profil incompatible

Seulement, Zinedine Zidane ne l’entend pas de cette oreille. D’après Bild, le nom d’Aubameyang a bien été évoqué lors de réunions pour préparer les futurs transferts mais le coach français du Real se serait opposé à la venue de l’attaquant du BVB. Zidane estime que son attaque est déjà bien fournie mais surtout, il juge que le profil du Gabonais ne correspondrait pas à la philosophie de jeu qu’il prône pour son équipe.

Une aubaine pour les dirigeants du Borussia qui viennent là de s’ôter une belle épine du pied. Le journal allemand affirme toutefois que le PSG passe désormais en pole position pour attirer Aubameyang l’été prochain. Une chose est certaine, Dortmund ne lâchera pas sa perle facilement. D’autant plus que PEA, auteur de 16 buts en 15 matchs de Bundesliga, a été élu par ses pairs comme la plus grande satisfaction de cette première partie de saison à 33,6%, d’après un sondage dans Kicker.