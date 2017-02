Real Madrid - Zidane : "Ronaldo terminera sa carrière comme ailier"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Interrogé sur le poste qu’occupera Cristiano Ronaldo à la fin de sa carrière, Zinedine Zidane a répondu que son joueur ne devrait pas en changer et rester ailier.

C’est la question à un milliard d’euros : A quel poste Cristiano Ronaldo, qui a fêté ses 32 ans dimanche dernier, terminera-t-il sa carrière de joueur ? Interrogé sur le sujet, Zinedine Zidane, le technicien du Real Madrid, a estimé que son protégé ne devrait pas bouger de son poste de prédilection celui d’ailier.

"Je le vois de la même façon. Sa place favorite c’est celle où il a joué toute sa carrière, c’est-à-dire sur le côté", a analysé Zidane en conférence de presse. "C’est un poste dans lequel il a excellé. Je le vois dans cette position."

Zidane : "Tout le monde espère que Ronaldo va continuer à marquer 50 ou 60 buts"

Evidemment polyvalent, le Portugais avait notamment évolué comme attaquant lors du derby face à l’Atlético de Madrid le 19 novembre dernier avec un triplé à la clé au Vicente-Calderón (succès 0-3 du Real Madrid). Pour Zidane, sa polyvalence lui permettra de perdurer au fil des années. Ronaldo avait en effet indiqué lors de sa prolongation de contrat avec le Real Madrid, au mois de novembre dernier, qu’il jouerait « encore 10 ans » et qu’il avait signé son "avant-dernier contrat."

"Lors de certains matches, il peut évoluer dans d’autres positions pour souffler un peu et être un peu plus au coeur du jeu, quand on a d’autres joueurs qui évoluent sur les côtés", a poursuivi ZZ. "Mais sa position privilégiée, c’est sur un côté. Je le vois terminer là, même si tout le monde espère qu’il continue à marquer 50 ou 60 buts. »



Ronaldo, la stat' qui veut tout dire (Opta) :





Le Portugais a délivré 79 passes décisives en Liga depuis son arrivée au Real Madrid. C'est 25 de plus que ses coéquipiers (Opta).