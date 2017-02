Real Madrid – Zidane s’opposerait au recrutement de De Gea pour... récupérer Courtois

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Zidane ne voudrait pas de De Gea. Selon les informations du site Internet Diario Gol, le technicien du Real Madrid, qui chercher à se renforcer du côté de ce secteur lors du prochain mercato estival, n’aurait pas validé le profil du portier de Manchester United. Zidane aurait même demandé à ce que le sujet ne soit plus abordé lors des prochaines semaines. Florentino Pérez lui souhaiterait à tout prix récupérer De Gea, dont le transfert à Madrid avait capoté au dernier moment à l'été 2015.

Selon le quotidien AS, Zidane aurait trois favoris pour le poste de gardien de but : Thibaut Courtois donc, Hugo Lloris et Gianluigi Donnarumma. Suivi de longue date, et surtout favori aux yeux de ZZ, le portier belge de Chelsea qui aurait un temps d’avance sur ses deux concurrents. En fin de contrat en juin 2019 avec le club londonien, Courtois pourrait revenir dans la capitale espagnole, trois années après son départ de l’Atlético où il avait été prêté durant trois saisons.

Thibaut Courtois en chiffres

13 - Le portier belge n'a pas concédé de but lors de 13 rencontres en Premier League cette saison. C'est quatre de mieux qu'Hugo Lloris et David De Gea (9 clean sheets).