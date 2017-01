Encore deux recrues pour l'OM d'ici ce soir ?

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Malgré la signature de Sertic hier, l'OM n'est pas encore rassasié et attend encore une ou deux recrues d'ici minuit.

La Canebière est en ébullition. Après un mois de janvier plutôt calme, le mercato de l’Olympique de Marseille s’est brusquement accéléré ces derniers jours. Après Morgan Sanson, première recrue phocéenne de l’hiver, ce sont ainsi trois nouveaux joueurs qui ont rejoint l’équipe de Rudi Garcia depuis jeudi dernier. Patrice Evra, Dimitri Payet et Grégory Sertic sont officiellement marseillais et les dirigeants du club ne comptent pas s’arrêter là.







Un attaquant devrait débarquer

Si l’OM a donc renforcé sa défense et son milieu de terrain avec des joueurs d’expérience, un dossier pourtant prioritaire reste encore en suspens, celui due la doublure de Batefimbi Gomis. Si le buteur et nouveau capitaine du club réalise une saison exemplaire, il est trop esseulé à la pointe de l’attaque et les décideurs marseillais veulent absolument lui apporter un peu de concurrence.



Si les pistes Defrel ou Gabbiadini , souvent évoquées, sont à oublier, l’angevin Nicolas Pépé est toujours dans le viseur de Rudi Garcia mais l’OM doit faire avec la concurrence de Lyon et Newcastle sur ce dossier. Il y a donc fort à parier que le club a prévu une solution de remplacement en cas d’échec de cette piste prioritaire.







Le fantasme Mandanda

Cette recrue annoncée pourrait cependant ne pas être la dernière. En effet, selon Ouest France, le board phocéen aurait en tête de rapatrier une légende du club, le gardien aux 441 rencontres sous le maillot ciel et blanc Steve Mandanda. L’ancien patron de l’équipe, parti l’été dernier à Crystal Palace, ne s’est en effet pas adapté au championnat anglais, ne disputant que dix petites rencontres et ne serait pas contre un retour dans son club de cœur.



Si son remplaçant Yohann Pelé n’a pas à rougir de ses performances, nul doute que les supporters du club seraient enthousiasmés à l’idée de revoir leur ancien capitaine refouler la pelouse du Vélodrome. Reste maintenant à convaincre les dirigeants anglais…