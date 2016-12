Les rendez-vous foot de 2017

Par Florent Barraco | Ecrit pour TF1 |

2016 touche à sa fin. Cette année nous donné beaucoup d’émotion avec notamment l’Euro 2016 qui s’est déroulé en France et a vu les Bleus échouer en finale. S’il n’y aura de Coupe du monde ou de championnat d’Europe, 2017 promet d’être une belle année football.



Équipe de France

Après leur finale à l’Euro, les Bleus continuent leur parcours pour se valider leur billet pour le Mondial 2018 en Russie. Les hommes de Didier Deschamps joueront contre le Luxembourg (25 mars et 3 septembre), la Suède (9 juin) les Pays-Bas (31 août), la Bulgarie (7 octobre) et la Biélorussie (10 octobre). Les Bleus sont pour l’instant en tête de leur groupe. La campagne qualificative sera entrecoupée par des matches amicaux : contre l’Espagne le 28 mars et contre l’Angleterre le 13 juin. Ces rencontres seront à suivre sur TF1.

Coupe d’Afrique des Nations (14 janvier-5 février)

Dès le 14 janvier, les meilleures équipes africaines s’affronteront au Gabon pour une nouvelle édition de la CAN. Le Sénégal, l’Alégrie ou la Côte d’Ivoire sont les favoris de la compétition. À surveiller le Maroc d’un certain Hervé Renard. L’entraîneur français a remporté le titre en 2012 avec la Zambie et en 2015 avec la Côte d’Ivoire.



Coupe des Confédérations (17 juin-2 juillet)

Organisée un an avant la Coupe du monde dans le pays hôte de celle-ci, la Coupe des Confédérations sera un dernier test avant le Mondial russe. L'Allemagne, championne du monde en titre sera dans le groupe B (Chili, Australie et le vainqueur de la CAN 2017). Le Portugal, champion d'Europe sera dans le groupe A (avec Russie, Mexique et Nouvelle-Zélande). Les deux pays européens pourront se retrouver en finale si la logique sportive est respectée. Un événement à suivre sur les antennes du groupe TF1.



Euro Féminin (16 juillet-6 août)

L’équipe de France décrochera-t-elle son premier trophée ? Les Bleues ont hérité d’un groupe assez abordable pour l’Euro 2017 qui aura lieu aux Pays-Bas. Le sélectionneur Olivier Échouafni aura comme mission de faire un cap aux Bleues (elles n’ont jamais atteint le dernier carré à l’Euro) et préparer, déjà, le Mondial que la France organisera en 2019.



Les feuilletons habituels

Comme chaque année, 2017 sera marquée par les différents épilogues des championnats européens et des coupes. En Ligue 1, l’OGC Nice pourra-t-il tenir le rythme ou Monaco et le PSG rattraperont-ils la surprise de la première partie de saison ? L'OM poursuivra-t-il son redressement ? En Europe, le Real Madrid pourra-t-il briser la malédiction qui veut qu’aucun club ne garde sa Ligue des Champions. La finale de la Ligue Europa le aura lieu le 24 mai 2017, celle de la Ligue des Champions le 3 juin à Cardiff. À vos agendas, donc !