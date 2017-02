Ronaldo, Neymar, Maldini... le 5 février, c'est l'anniversaire des légendes !

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Peut-être qu'un jour, les scientifiques se pencheront sur la question : comment se fait-il que certaines dates soient si marquées par le destin ? Côté football, par exemple, la journée du 5 février n'est pas comme les autres. Le 5 février, à différentes années, plusieurs grands noms du ballon rond sont nés. Parmi les joueurs encore en activité, par exemple, nous fêtons l'anniversaire de Carlos Tevez, Cristiano Ronaldo et Neymar ! Et il n'y a pas qu'eux...

Cesare Maldini

Honneur au plus ancien. Cesare Maldini a vu le jour le 5 février 1932 à Trieste, une ville de Frioul-Vénétie julienne. C'est pourtant bien en Lombardie que le défenseur a écrit le début de la légende de la famille Maldini. A l'AC Milan, Cesare Maldini a brillé pendant douze saisons dans les années 1950-1960. Il remporta la première Ligue des champions (à l'époque Coupe des clubs champions) de l'histoire du club rossonnero en 1963. Il gagna également quatre Scudetti. Plus tard, il entraîna l'AC Milan et la sélection italienne. Son fils Paolo Maldini a encore plus marqué le club milanais (cinq C1, 902 matches), et son petit-fils Christian (20 ans) poursuivra peut-être l'histoire. Cesare Maldini s'est éteint le 3 avril 2016 à l'âge de 84 ans.

Gheorghe Hagi

Celui qu'on surnommait le "Maradona des Carpates" est né le 5 février 1965. Après plusieurs années brillantes en Roumanie et notamment au Steaua Bucarest, le milieu offensif signa en 1990 au Real Madrid. Après un détour par Brescia, il rejoignit le Barça avant de terminer sa carrière en Turquie à Galatasaray, où il remporta la Coupe de l'UEFA (et Ligue Europa) en 2000 aux côtés d'Hakan Sukur face au Arsenal emmené par Thierry Henry. Co-meilleur buteur de l'histoire de la sélection roumaine (35 buts comme Adrian Mutu), Hagi était réputé pour son génie et quelques coups de sang (il fut notamment expulsé en finale de la Coupe de l'UEFA et pour son dernier match international contre l'Italie en quart de finale de l'Euro 2000).

Sven-Göran Eriksson

Le Suédois, né le 5 février 1948, a connu une carrière de joueur assez modeste dans son pays. Par contre, son expertise en tant qu'entraîneur lui a permis de voyager partout dans le monde. En 2000, il devient le héros du peuple laziale en rapportant le 2e Scudetto de l'histoire du club. La Lazio Rome attendait ça depuis 26 ans. A son palmarès aussi aussi notamment : la Coupe des coupes et la Supercoupe de l'UEFA 1999 (Lazio Rome), la Coupe de l'UEFA 1982 (IFK Göteborg), plusieurs titres nationaux avec Göteborg et le Benfica... En 2001, Eriksson devint le premier sélectionneur non-britannique de l'Angleterre. Plus tard, il coachera également le Mexique, la Côte d'Ivoire, le BEC Tero Sasana (club thaïlandais)... Depuis 2013, il officie dans le championnat chinois.

Cristiano Ronaldo

32 ans ! Ce 5 février 2017, Cristiano Ronaldo souffle ses 32 bougies. Cela fait donc 14 ans et son transfert du Sporting Portugal à Manchester United (en 2003) que le Portugais brille à travers l'Europe et le monde. Son palmarès est trop long pour être détaillé ici, alors citons les titres les plus prestigieux : Euro 2016, Ligue des champions 2008, 2014 et 2016, Ballon d'Or 2008/2013/2014/2016, meilleur buteur de l'histoire du Portugal et du Real Madrid, plus de 500 buts en carrière déjà... Et l'histoire continue. Un extraterrestre, comme son meilleur rival Lionel Messi.

Neymar

Le Brésilien est né le 5 février 1992. Le prodige révélé à Santos est venu briller en Europe en 2013 avec le FC Barcelone, où il forme l'un des tridents les plus terribles de l'histoire du football avec Lionel Messi et Luis Suarez. A 25 ans, Neymar est présenté comme le successeur désigné de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les deux bêtes qui dévorent tout sur la planète foot depuis des années. Star des réseaux sociaux, danseur et chanteur, et même acteur depuis peu, le Brésilien a encore de nombreuses années de gloire devant lui.

Carlos Tevez

"Carlitos", "Scarface", "L'Apache"... Carlos Tevez est né le 5 février 1984. Cela fait donc 33 bougies pour l'Argentin. L'attaquant a connu une trajectoire curieuse : révélé à Boca Juniors, il a ensuite rejoint le Brésil et le Corinthians avant de débarquer enfin en Europe en 2006 à...West Ham, avec Javier Mascherano. Il n'y resta qu'une saison avant de prendre son envol à Manchester United. Deux ans plus, les fans des Red Devils pleurent : leur chouchou est parti chez le rival, City. Il y eut ensuite la Juventus avant un retour à Boce en 2015 et, depuis peu, un exil doré au Shanghai Shenhua. Là-bas, vainqueur de la Ligue des champions 2008 est devenu le joueur le mieux payé du monde et de l'histoire : 38 millions de dollars par an !

Ils sont aussi nés un 5 février...

