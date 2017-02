Saint-Etienne – Manchester United : les compositions probables

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Les chances de qualification sont minces pour Saint-Etienne. Après le triplé de Zlatan au match aller, les Mancuniens ont un pied en huitième de finale, et pourraient faire tourner pour la rencontre contre les hommes de Galtier. Pour les Verts, l’occasion est belle d’offrir un succès de prestige à leur public.







Saint-Etienne avec l’équipe type de sortie ?

C’est peut-être le dernier match en Europa League cette saison pour les coéquipiers de Perrin. Christophe Galtier pourrait choisir de faire tourner un peu son effectif pour un match somme toute sans enjeu, ou bien tenter d’aligner une équipe type pour tenter de battre United pour offrir un beau cadeau à leurs supporters.

La seconde option est plus probable et on peut s’attendre à voir Ruffier dans les buts avec Malcuit, Théophile-Catherine Perrin et Pogba derrière. Au milieu de terrain Veretout devrait être associé à Pajot devant la défense alors que Monnet-Paquet et Jorginho pourraient occuper les ailes. Devant on peut s’attendre à un duo Hamouma – Saivet.







La composition probable de Saint-Etienne :













Manchester sans pression

Avec un succès 3-0 obtenu à l’aller, on peut s’attendre à ce que José Mourinho donne du temps de jeu à certains joueurs. Ainsi, Zlatan et Pogba pourraient commencer sur le banc, et Martial et Rashford devraient débuter, tout comme Mkhitaryan et Lingard. Fellaini pourrait avoir une nouvelle chance au milieu, associé à Carrick.

Derrière on peut penser que le technicien portugais ne prendra pas de risque en titularisant Blind, Smalling, Bailly et Valencia, comme lors du succès 3-0. Ce match pourrait permettre à Bastian Schweinsteiger d’avoir un peu de temps de jeu, lui qui est resté sur le banc de touche à l’aller et également en coupe ce dimanche.







La composition probable de Manchester United :