Le Salon Ligue des Champions : Suivez Monaco – Manchester City en direct avec nos experts

Pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions entre l’AS Monaco et Manchester City, l’équipe de Téléfoot met les petits plats dans les grands avec un dispositif interactif exceptionnel. Suivez le match en direct et soyez au cœur d’une soirée historique !

Dernier représentant français en Ligue des Champions, l’AS Monaco peut inverser la vapeur ce mercredi soir face à Manchester City après sa défaite 5-3 à l’Etihad Stadium et se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ne manquez rien de la rencontre et suivez la en direct dès 20h30 sur notre page Facebook en compagnie de Grégoire Margotton, Edouard Cissé, Charlotte Namura et Thomas Mekhiche. Au programme : des analyses, des quiz, de l’interaction et un très beau cadeau à gagner !

► AS MONACO – MANCHESTER CITY EN DIRECT AVEC NOS EXPERTS

Le Salon Ligue des Champions

A l’occasion du huitième de finale retour de Ligue des Champions entre l’AS Monaco et Manchester City, l’équipe de Téléfoot vous prépare une soirée exceptionnelle, ou vous serez au cœur de l’événement. Dès 20h30, venez suivre la rencontre sur notre page Facebook en compagnie de Grégoire Margotton, Edouard Cissé, Charlotte Namura et Thomas Mekhiche. Vous pourrez ainsi poser toutes vos questions à nos experts, qui réagiront sur l’évolution du match et les faits de jeu. Vous influencerez le déroulé de la soirée avec une bonne dose d’interaction, de jeux et de quiz. Un cadeau exceptionnel sera même à gagner au cours de la soirée. Petit indice : c’est un maillot qui a été porté par un joueur de Ligue 1…

Edouard Cissé y était en 2004

En 2004, l’AS Monaco avait créé la surprise en se qualifiant pour la finale de la Ligue des Champions, finalement battue par le FC Porto. Pour parvenir jusqu’à ce stade de la compétition, le club du Rocher avait inversé la vapeur en quarts de finale après avoir perdu 4-2 à Madrid. Lors du match retour, l’ASM s’était imposée 3-1. Edouard Cissé, désormais consultant à Téléfoot, avait fait partie de l’épopée. Ce mercredi soir, il commentera et analysera la rencontre, tout en répondant à vos nombreuses questions !