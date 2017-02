Samuel Umtiti, le talisman du FC Barcelone

Arrivé au FC Barcelone sur la pointe des pieds l’été dernier, l’ancien Lyonnais Samuel Umtiti réalise une première saison particulièrement convaincante, au point de se poser aujourd’hui comme un véritable concurrent à Javier Mascherano.



Bénéficiant de circonstances très favorables pour s’imposer chez les Bleus durant l’Euro et disputer les trois derniers matches comme titulaire, le joueur formé à l’OL avait gentiment été raillé sur les réseaux sociaux, les internautes lui imputant le recours à un marabout pour éliminer la concurrence. Apparemment, le franco-camerounais l’a emmené avec lui en Catalogne !



En effet, depuis son arrivée, le joueur est devenu le porte-bonheur de son club qui n’a connu que des victoires avec lui sur le terrain. Au contraire, en son absence, les blaugrana n’ont remporté que deux rencontres !



Des statistiques qui ne doivent en fait rien à la chance tant le joueur est impressionnant depuis son arrivée sur les bords de la Méditerranée. Son entraîneur Luis Enrique ne tarissant d'ailleurs pas d’éloges sur lui :



« Samuel s'est très bien adapté, d'abord en raison de ses qualités physiques, tactiques et techniques. Mais cela se joue aussi dans la tête. Malheureusement, beaucoup de joueurs vont dans des grands clubs, comme Barcelone ou Madrid et vous attendez beaucoup de choses d'eux et ils n'y parviennent pas. Ce n'est pas le cas de Samuel Umtiti. Il ne souhaite pas être aussi bon qu'à Lyon : il veut progresser encore et encore. »