Serge Aurier répond sur la polémique du Moustoir

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Le paris Saint- Germain et Serge Aurier n'auront pas mis longtemps à répondre à la polémique qui les touchent depuis dimanche et l'entrée en jeu retardée du joueur.





Une entrée en jeu retardée



Petit rappel des faits : on joue la 71ème minute du match entre Lorient et le PSG et, alors que Thomas Meunier s'apprête a sortir sur blessure, son remplaçant Serge Aurier n'est absolument pas prêt et va mettre prêt de huit minutes à s'habiller. Un manque de professionnalisme raillé sur les réseaux sociaux qui n'a pas manqué de surprendre ses coéquipiers et d'agacer son entraîneur. Encore une fois, serait-on tentés de dire, dans le cas de l'international ivoirien.

En effet, depuis son arrivée à Paris, l'ancien toulousain s'est autant fait remarquer en dehors que sur le terrain.De quoi laisser penser que ses dirigeants auraient pu vouloir sanctionner cette attitude, au mieux nonchalante, au pire irrespectueuse du club.





Pas de sanctions malgré l'absence d'excuses publiques



D'après RMC, il n'en sera pourtant rien. Si son coach lui aurait fait savoir qu'il n'avait pas apprécié son comportement au Moustoir, les dirigeants devraient encore jouer la carte de l'indulgence avec leur turbulent élément.L'effectif étant encore traumatisé par la déroute barcelonaise, Nasser Al Khelaifi estimerait que le moment serait mal venu pour faire preuve d'une sévérité excessive.

De son côté, le joueur a réagi via twitter. Sans expliquer clairement pourquoi il n'était pas prêt sur le banc, il a néanmoins tenu a souligner que la "machine médiatique s'emballait très vite" et que "la polémique n'avait pas lieu d'être". Pas d'excuse donc pour une ligne de défense qui pourrait ne pas convaincre grand monde...