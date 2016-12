Serie A : Franck Kessié séduit l'Europe

Par Florent Barraco | Ecrit pour TF1 |

Ses performances dans le championnat italien impressionnent et des clubs importants seraient sur les rangs pour le recruter.

Il a encore fait parler de lui. Révélation de la saison, l’Ivoirien a permis, grâce à son doublé (dont un but à la dernière minute), à l’Atalanta Bergame de remporter son derier match de l’année contre Empoli et de finir 2016 près du podium. Les excellentes performances répétées de Franck Kessié sont suivies par les plus grands clubs d’Europe.

Tours, Cesena puis l'Atalanta

Cette saison, le milieu ivoirien de 20 ans a déjà marqué six buts – alors qu’il évolue au poste de milieu défensif, faisant de lui l’une des figures de la Serie A. Pourtant, lorsqu’il fut testé au Tours FC en 2014, le succès n’a pas été au rendez-vous. Bien que son potentiel ait été détecté, l’aventure dans l’Indre-et-Loire n’a pas été concluante. Doté d’un solide physique, 183 cm), le natif d'Ouragahio a pris la direction de l’Italie. Après un prêt d’une saison à Cesena, où il fait ses armes en Serie B, l’Atalanta Bergame l’aligne cette année.

International à 17 ans

Et depuis le début de la saison, ses performances attirent l’œil. Ses passes sont millimétrées, son travail défensif salvateur, ses projections vers l’avant intéressant. Certains le comparent même à Yaya Touré. Du coup, l’Europe scrute celui qui a été international à 17 ans. Plusieurs clubs seraient intéressaient. Et pas des moindres.

Où ira-t-il ?

Franck Kessié est depuis des semaines courtisé par la Juventus Turin. Mais c’est l’Angleterre qui compte le plus de prétendant. Une dernière rumeur l’enverrait à Chelsea dès janvier prochain. Manchester City, Arsenal ou Liverpool seraient également intéressés. Il faudrait dépenser une trentaine de millions pour recruter le joueur. Avec un frein à son recrutement : sa participation à la Coupe d’Afrique des nations qui va l’éloigner de l’Europe pendant un mois. Mais une bonne nouvelle pour l’Atalanta en cas de bonnes performances : les prix devraient monter !