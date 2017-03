Sime Vrsaljko et Gabi : le geste qui a sauvé Torres

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

On est passé tout près du drame hier soir sur la pelouse du Riazor où l’attaquant de l’Atletico Madrid a inquiété tous les supporters colchoneros.





Un choc impressionnant

On joue la 85ème minute du match entre le Deportivo la Corogne et l’Atletico quand, suite à un duel aérien musclé avec Alex, Fernando Torres s’effondre inanimé sur la pelouse. Immédiatement conscients de la gravité de l’état du joueur, ses partenaires et adversaires se précipitent autour de lui en appelant les soigneurs.



ous les larmes d’un Gimenez choqué et impuissant, les brancardiers s’affairent autour Torres inconscient pendant que les images impressionnantes tournent en boucle dans un stade médusé. Finalement évacué, les médecins diagnostiqueront au joueur un traumatisme crânien sans trop de gravité puisque Torres a pu sortir de l’hôpital dès aujourd’hui. Une issue heureuse qui aurait pu être dramatique sans l’intervention de Sime Vrsjaliko et Gabi.







Une intervention salvatrice

En effet, arrivés les premiers autour du corps inerte de leur coéquipier, les deux hommes lui ont administré les premiers secours avec un sang-froid qui force le respect. Une intervention que le médecin du Deportivo, Carlos Larino a décrite, admiratif :

« Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Gabi a empêché qu'il avale sa langue. Une attention très rapide. Ce qu'ils ont fait était parfait. »

Plus de peur que de mal pour l’international espagnol qui pourra chaudement remercier ses deux coéquipiers qui lui ont probablement sauvé la vie.