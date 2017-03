PSG : Simeone ou Pochettino pour remplacer Emery ?

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Un petit tour et puis s'en va ? Depuis la catastrophe de Barcelone, les spéculations vont bon train quant à un remplacement d'Unai Emery en fin de saison. Certains avancent même des pistes concrètes.





Du Capitole à la Roche Tarpéienne

Le monde du football est décidément impitoyable. Après la démonstration infligée au Barça 4- au match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le coach espagnol Unai Emery était présenté comme la nouvelle star du PSG, un véritable génie tactique qui avait su complètement faire déjouer la belle mécanique catalane, bref, l'avenir du club auquel tout supporter était prêt à signer un blanc seing pour les années à venir. Il aura suffi de 90mn pour que tout s'écroule, pour que tout ce crédit parte en fumée. Au terme d'une rencontre cauchemardesque, Emery est devenu un paria.

« Unai a des qualités en lesquelles nous croyons. Il a mon soutien plein et entier. Avec lui, nous allons parler de changements qui seront nécessaires à l’intersaison » Nasser Al-Khelaifi

Simeone ou Pochettino en approche ?



De nombreux médias, partout en Europe, se font ainsi l'écho de rumeurs de départ d'Emery, certains avancent même des profils pour le remplacer. En Espagne, c'est le nom d'El Pocho qui refait surface. Priorité des Qataris la saison dernière, Simeone avait préféré rester dans son club de l'Atletico pour enfin soulever cette coupe aux grandes oreilles qui lui a par deux fois échappé. Selon El Confidencial, il pourrait avoir changé d'avis et être plus sensible aux avances parisiennes, notamment en cas de victoire finale de son équipe en Ligue des Champions. En Angleterre, c'est le nom d'eun ancien parisien, Mauricio Pochettino, qui revient avec insistance. Pour de nombreux médias, dont le Daily Mail et le Daily Mirror, le profil de l'actuel entraîneur de Tottenham plairait énormément aux décideurs parisiens qui ne seraient pas contre rapatrier une ancienne idole du Parc des Princes pour satisfaire les supporters. L'argentin étant son contrat jusqu'en 2021, difficile cependant d'imaginer les Spurs le lâcher facilement. Si Paris ne devait pas reprendre la tête de la Ligue 1, les rumeurs pourraient s'intensifier dans les semaines à venir...