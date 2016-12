Les socios du FC Barcelone plébiscitent Luka Modric

Par Florent Barraco | Ecrit pour TF1 |

Quand on possède dans son équipe Iniesta, Rakitic, Messi, Neymar, Suarez ou Busquets, de qui peut-on avoir envie ? Les supporteurs du FC Barcelone sont gâtés depuis plus de dix ans en termes de résultats, de niveau de jeu et de joueur sur le terrain. Cependant, lorsqu’on les interroge certains d'entre eux pour savoir quelle recrue ils aimeraient attirer, ils annoncent le joueur du grand rival.



Bellerin et Silva complètent le podium

En effet, El Mundo Deportivo a réalisé un sondage auprès de 300 socios du club. Si 53 % des personnes interrogées expliquent être satisfaites par l’effectif actuel du Barça (deuxième de Liga), quand il faut donner un nom, c’est celui de Luka Modric qui ressort le plus. Le Madrilène est sans doute l’un des meilleurs milieux du monde et pourrait donner des coups de main au club. Suivent ensuite Héctor Bellerin (Arsenal) et David Silva (Manchester City).

Retour de Xavi

Les personnes interrogées par le quotidien espagnol souhaiteraient que les Blaugranas se renforcent dans le secteur défensif. Sergio Ramos, qui a sauvé le Real lors du dernier Classico, y est mentionné tout comme le croate Srna que le Barça tente de recruter. Les autres noms avancés sont Cristiano Ronaldo (Messi et Ronaldo dans une même formation paradis du jeu ou enfer des égos ?), Marco Reus, Paulo Dybala ou Marco Verrati. Et certains socios sont même nostalgiques : ils voudraient le retour de Xavi, le capitaine emblématique, Fabregas ou Alexis Sanchez.

Reste à savoir si les dirigeants catalans suivront l’envie de leurs socios.