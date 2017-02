Le superbe message d'un enfant handicapé avec Ibrahimovic et Pogba

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

La Fondation Manchester United a publié un clip vidéo où l'on suit la journée qu'a pu passer Sam, un jeune garçon malade, au centre d'entraînement des Red Devils. Malgré son infirmité, Sam se consacre pleinement au football. Et sa rencontre avec les stars De Gea, Ibra ou encore Pogba est des plus attendrissantes.

"Ça a été le meilleur jour de ma vie. Je ne l'oublierai jamais". C'est avec ces mots que Sam parle de cette journée passée au centre d'entraînement de Manchester United. Sam est un jeune garçon atteint d'infirmité motrice cérébrale. Une pathologie lourde qui le fragilise et le rend vulnérable, mais qui ne l'empêche pas d'adorer le football. Sam est gardien de but et il joue à genoux avec ses amis. Et c'est aussi un grand fan des Red Devils.

"Ne jamais abandonner"

Grâce à la Fondation Manchester United, Sam a donc pu passer une journée au plus près de ses idoles. Et les joueurs de José Mourinho n'ont pas hésité à passer du temps avec lui, et même à lui faire quelques cadeaux. Le plus beau de tous vient de David De Gea. Ébahi, Sam raconte : "De Gea m'a donné ses vrais gants, ce qui est mieux que tout ce que j'ai jamais pu avoir". L'Espagnol a pris soin d'apposer sa signature sur ces gants qu'il a portés en match.



Pendant presque trois minutes, Sam parle de son amour pour le foot, de sa passion pour Manchester United et de sa philosophie de vie. Son leitmotiv : "Ne jamais abandonner". "Je suis dans un fauteuil roulant et je n'abandonne jamais. Je ne prête même pas attention à ce fauteuil", confie-t-il. A tous, Sam adresse un message : "Essayez du mieux que vous pouvez".

Ibra et Pogba jouent les grands frères

La star du jour a aussi eu la chance de discuter avec Zlatan Ibrahimovic et Paul Pogba. Les deux compères, toujours aussi complices, ont pris Sam à témoin pour les départager. "Qui est le plus grand ?", lui a demandé l'ancien attaquant du PSG. "Je ne sais pas", a répondu Sam, sans doute pour éviter de froisser l'un ou l'autre (NDLR : officiellement, Ibrahimovic mesure 1,95m contre 1,91m pour le Français).

La rencontre s'est achevée avec une photo entre les deux stars et un Sam tout sourire imitant la célébration d'un certain... Antoine Griezmann. Certains pourraient y voir un signe, puisque les rumeurs font état d'un possible transfert de l'attaquant de l'Atlético de Madrid à Manchester Uniteddans quelques mois ! A la fin du clip, Sam se retire avec un autre geste bien connu à United : le dab.