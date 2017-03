Téléfoot : le sommaire de l'émission du 12 mars 2017

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Pour ce dixième rendez-vous de l'année, Téléfoot vous réserve une émission exceptionnelle. Christian Jeanpierre sera entouré par notre consultant Bixente Lizarazu, Frédéric Calenge, Charlotte Namura et un invité de prestige : William Vainqueur, le milieu de terrain de l’OM. Au programme de l'émission : La déroute du PSG au Camp Nou, la résurrection de Radamel Falcao à l’AS Monaco, le possible retour d’Alexandre Lacazette avec les Bleus et un portrait d’Andy Delort.