Téléfoot : le sommaire de l'émission du 22 janvier 2017

Pour ce troisième rendez-vous de l'année, Téléfoot vous réserve une émission exceptionnelle. Christian Jeanpierre sera entouré d'Edouard Cissé, Charlotte Namura et Frédéric Calenge, avec deux invités prestigieux, Gérard Lopez et Alassane Pléa. Au programme de l'émission : une interview de Paul Pogba, le choc entre l'OL et l'OM, l'AS Monaco, Draxler et la Bataille d'Angleterre !