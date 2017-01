Téléfoot : le sommaire de l'émission du 8 janvier 2017

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Pour ce premier rendez-vous de l'année, Christian Jeanpierre sera entouré d'Edouard Cissé, Charlotte Namura et Frédéric Calenge ! Au programme de l'émission : une interview de Kévin Gameiro, la magie de la Coupe de France, le mercato du PSG et les confidences d'Olivier Giroud sur son sublime but !

AVEC NOTRE INVITE, SEBASTIEN CORCHIA, LE DEFENSEUR DU LOSC ET DES BLEUS :

Coupe de France : Des amateurs en quête d’exploit !

Blois, Louhans-Cuiseaux, Besançon, Sainte-Geneviève-des-Bois et les Réunionnais de l’Excelsior Saint-Joseph ont un point commun. Ces modestes clubs amateurs veulent créer la surprise en Coupe de France face à leur adversaire de Ligue 1. Retrouvez les plus beaux buts et toutes les coulisses des 32es de finale.

Mercato : Un Paris réussi ?

Avec l’Allemand Draxler et l’Argentin Lo Celso, le PSG a-t-il déjà réussi son mercato ? Premier indice avec le match face à Bastia, samedi soir, en Coupe de France. Retrouvez également toutes nos infos sur les transferts de l’hiver.

Premier League : Giroud démarre fort

2017 sera-t-elle l’année Giroud ? L’attaquant d’Arsenal et des Bleus nous a reçus à Londres. Il revient sur son but fantastique du 1er janvier et ses bonnes performances actuelles. Olivier Giroud évoque également ses grandes ambitions avec son club et l’quipe de France.

Liga : Gameiro, l’heure de la confirmation

Son explosion en Espagne, son retour en équipe de France, ses relations avec Antoine Griezmann mais aussi Diego Simeone, son rêve de Ligue des champions… Kevin Gameiro fait le point de sa riche actualité.