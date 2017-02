Test : Que valent les adidas Ace 17+ Purecontrol Blue Blast ?

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Après avoir fait les beaux jours des joueurs de football avec ses fameuses F50, Predator et Nitrocharge, adidas a entamé une révolution à l’orée 2015 en lançant plusieurs modèles innovants. Parmi les nouveaux fleurons de la marque aux trois bandes, les Ace 17+ Purecontrol Red Limit dévoilées en novembre dernier laissent aujourd’hui leur place à la version Blue Blast. La promesse ? Des crampons conçus pour la précision, la puissance, la stabilité et un contrôle total du ballon. Sur le terrain, les résultats sont-ils au rendez-vous ? Place au test !

Des chaussures sobres et remarquables

Après une version Purecontrol Red Limit très réussie visuellement, adidas a décidé de décliner son nouveau modèle Ace 17+ en bleu, agrémenté de quelques petits améliorations efficaces. Esthétiquement, les chaussures Blue Blast n’ont rien à envier à leur grande sœur. Au contraire, elles apparaissent plus sobres et moins flashy. La chaussure est majoritairement colorée de bleu nuit et de noir, avec quelques petits éclats de rose notamment au niveau des trois bandes blanches (chromées pour l’occasion) et des crampons, qui rappellent ce côté très moderne mis en avant par adidas.

Les Ace 17+ Purecontrol Blue Blast donnent une impression de vitesse, avec des petites stries noires au niveau du col. Rien étonnant quand on sait que le créateur de la chaussure s’est inspiré des voitures de sport. La semelle, sur sa face intérieure, dispose d’une finition métallique. Bref, sur le terrain, impossible de manquer les Blue Blast.

Une chaussure au maintien inégalé

S’il y a bien un conseil que les entraîneurs donnent aux jeunes joueurs pour éviter toutes blessures, c’est de bien serrer ses chaussures. Une cheville qui flotte et c’est le risque d’être écarté des terrains plusieurs mois. Alors que le principal défaut de l’édition Red Limit était son faible maintien de la cheville et du pied, la version Blue Blast rectifie parfaitement le tir. Pour sa nouvelle mouture, adidas a bien entendu embarqué ses nouvelles technologies, à commencer par le Purecut Sock, une matière à l’origine du col de la chaussure qui n’est pas sans rappeler l’aspect chaussette. Sur le terrain, la technologie se ressent parfaitement. Le milieu du pied et toutes les zones de la cheville sont parfaitement verrouillés. Pour le confort du pied et de la cheville, adidas a doté son édition Blue Blast de sa tige Primeknit. Légère, la chaussure épouse parfaitement la forme de votre pied.

Un contrôle de balle soyeux

Durant sa campagne de communication, adidas a largement insisté sur le fait que l’édition Blue Blast de son Ace 17+ Purecontrol garantissait un contrôle optimal du ballon. Que ce soit sur terrain synthétique ou sur herbe, force est de constater que la marque allemande ne s’est pas trompée. Le col de la chaussure a été retravaillé : les matériaux sont plus raffinés, plus fins, ce qui rapproche encore un peu plus le pied du ballon. Il est ainsi plus facile de le contrôler, mais gare aux coups qui pourraient vous laisser une méchante trace. Heureusement, adidas a recouvert cette partie de la chaussure d’une couche protective Non-Stop Grip. Cette technologie permet également de mieux accrocher le ballon, ce qui la plupart des amateurs ne remarqueront pas sur le terrain.

Pour développer les sensations ressenties sur le terrain et toujours améliorer la foulée, adidas a inclus dans ses Ace 17+ Purecontrol Blue Blast une nouvelle technologie appelée Boost. Celle-ci permet à la semelle un retour d’énergie à l’impact. En jeu, l’effet se fait clairement ressentir, notamment au niveau des rebonds et des prises d’appui.

Utilisées par Paul Pogba et Mesüt Ozil, les Ace 17+ Purecontrol Blue Blast ne déçoivent pas sur le terrain, aussi bien sur un plan esthétique que technique. L’équipementier allemand a corrigé le principal défaut de l’édition précédente et offre toujours un contrôle plus accru du ballon, le tout en maintenant la cheville et le pied de manière optimale. Cette paire de crampons s’annonce déjà comme un must-have pour tous les amateurs de football. On regrettera toutefois son prix élevé (299€).





Notre verdict : 18/20