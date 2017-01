The Best 2016 : Cristiano Ronaldo logiquement sacré

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

Déjà sacré Ballon d’Or France Football 2016 le 12 décembre dernier, Cristiano Ronaldo réalise le doublé en remportant The Best, qui récompense le meilleur joueur FIFA de l’année.

The Best, c’est Cristiano Ronaldo ! Après avoir remporté son quatrième Ballon d’Or il y a près d’un mois, le Portugais a reçu ce lundi, le premier prix The Best de l’histoire. Décernée par la FIFA, cette récompense revient au meilleur joueur de l’année. Comme on pouvait s’y attendre, le joueur du Real Madrid l’emporte donc, au terme d’une année en tous points exceptionnelle.





2016, l’année de l’apothéose

A 31 ans, Cristiano Ronaldo a profité de cette année 2016 pour garnir son palmarès d’une troisième Ligue des champions, une deuxième Supercoupe d’Europe et une troisième Coupe du monde des clubs. Mais c’est surtout sur le plan international que cette année a été riche pour le natif de Madère. CR7 a permis à la sélection portugaise de décrocher le premier titre de son histoire en remportant l’Euro 2016, organisé en France, 12 ans après une finale perdue à domicile contre la Grèce.

Des statistiques de haut vol

Mais en plus du palmarès, ce sont aussi les statistiques qui parlent pour Cristiano Ronaldo. En 2016, il a disputé 44 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid pour la bagatelle de 42 buts auxquels il faut ajouter 13 buts en 13 matchs avec la Seleçao. Les chiffres sont éloquents, pas besoin d’en rajouter. En 2016, Ronaldo n’a pas été grand, il a été tout simplement géant ! Après avoir enchaîné les succès collectifs en 2016, il empile désormais les récompenses individuelles. Et c’est mérité !