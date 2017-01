The Best 2016 : Cristiano Ronaldo sacré selon la presse espagnole

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Cristiano Ronaldo recevra le premier prix The Best de l'histoire en début de semaine prochaine. Marca a lâché l'information.

On connaît déjà le lauréat du prix The Best 2016, décerné par la FIFA. Sans surprise, ce sera Cristiano Ronaldo, auteur d’une année exceptionnelle.





La fuite par Marca

Le journal espagnol Marca est visiblement un habitué des fuites. Il avait déjà révélé le nom du vainqueur du Ballon d’Or 2016 - Cristiano Ronaldo - avant l’heure et remet ça aujourd’hui avec The Best, nouveau trophée de la FIFA, encore avec le même Cristiano Ronaldo. Le Portugais va donc ajouter un énième trophée individuel à son armoire, lui qui a enchaîné les titres en 2016, dont la Ligue des Champions avec le Real Madrid et l’Euro 2016 avec le Portugal. Il recevra ce fameux prix The Best à l’occasion de la cérémonie prévue lundi à 18h30, à Zurich.





Griezmann battu mais dans le 11

Comme pour le Ballon d’Or 2016, Cristiano Ronaldo a donc battu les finalistes Lionel Messi (FC Barcelone) et Antoine Griezmann (Altético Madrid) et recevra le premier The Best de l’histoire. L’Argentin et le Français se consoleront par une présence dans le onze de l’année selon la FIFA, aux côtés des Madrilènes Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos et, bien sûr, Cristiano Ronaldo.





Zidane ne sera pas le meilleur entraineur

En revanche, malgré une première année assez inouïe à la tête du Real Madrid, Zidane ne sera pas sacré coach de l’année par la FIFA. Il est en lice avec Claudio Ranieri, surprenant champion d’Angleterre avec Leicester, et Fernando Santos, qui a mené le Portugal jusqu’à la consécration à l’Euro 2016. Soit deux personnalités qui n’étaient pas les favoris des bookmakers. Ça a dû jouer dans les votes.