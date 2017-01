The Best : Ronaldo envoie un petit tacle à Messi et aux Barcelonais

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

Les joueurs du FC Barcelone, Lionel Messi en tête, ont décidé de ne pas se rendre à la première cérémonie The Best, lundi à Zurich. Une absence que Cristiano Ronaldo, vainqueur du trophée du meilleur joueur de l’année, n’a pas manqué de souligner au moment de son discours.

« J’aurais voulu que Messi soit là aujourd’hui, et tous les joueurs de Barcelone aussi. Mais ils ont un match de coupe important mercredi. » La phrase est lâchée par Cristiano Ronaldo, lundi soir à Zurich à l’occasion de la première cérémonie The Best, organisée par la FIFA. Tout juste sacré meilleur joueur de l’année, le Portugais, invité à s’exprimer, a tenu à souligner l’absence de ses rivaux.





Maradona « déçu par Messi »

Ces derniers ont pris la décision de ne pas se rendre à ce gala, afin de préparer au mieux leur huitième de finale retour de Coupe du Roi contre l’Athletic Bilbao mercredi (défaite 2-1 à l’aller). Un choix qui a fait grincer quelques dents, notamment du côté de Diego Maradona. « Je suis déçu par Messi. Depuis chez lui, devant sa télévision, il ne peut pas se battre contre qui que ce soit. Ici, il aurait pu », a-t-il confié au micro de TVE ajoutant que le titre de Cristiano Ronaldo était mérité.

Roberto Carlos : « Messi devrait être ici »

Roberto Carlos est sur la même longueur d’ondes. « Leo devrait être ici, a lâché l’ancien latéral gauche du Real Madrid. Il est nommé pour le premier prix de la FIFA. Le Real Madrid aussi joue jeudi. Les obligations du club sont les mêmes que celles du Barça. »

Messi et Ronaldo n’ont pas voté l’un pour l’autre

Une mini-polémique qui illustre la grande rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Les deux joueurs ont d’ailleurs soigneusement évité de voter l’un pour l’autre lors de l’élection du meilleur joueur de l’année. Le choix de CR7 s’est porté sur ses coéquipiers au Real : Gareth Bale, Luka Modric et Sergio Ramos. Messi a fait de même en votant pour ses compères du Barça : Luis Suarez, Neymar et Andrés Iniesta. S’ils sont les meilleurs sur le terrain, les deux joueurs le sont aussi en dehors, lorsqu’il s’agit de s’éviter.