The Best : suivez la cérémonie en streaming vidéo

La cérémonie The Best va connaître sa première édition lundi soir à Zurich. Le nom du meilleur joueur de l’année FIFA sera dévoilé à cette occasion. Qui sera le premier à décrocher cette récompense ?

Antoine Griezmann, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. L’un de ces trois joueurs sera sacré ce lundi soir, le premier The Best de l’histoire. The Best récompensera également le meilleur entraîneur, la meilleure joueuse et le meilleur entraîneur d’une équipe féminine. Il y aura par ailleurs, un prix du fair-play, un prix des supporters, le prix Puskas récompensant le plus beau but ainsi que le 11 FIFA de l’année. Début de la cérémonie à 18h30.



LA CÉRÉMONIE EN STREAMING VIDÉO





Le déroulé de la soirée

La cérémonie débutera à 18h30 pour se terminer à 20h mais il sera possible d’assister à l’arrivée des joueurs sur le Tapis Vert à partir de 16h30. La soirée sera animée par l’actrice américaine Eva Longoria et l’animateur de télévision allemand Marco Schreyl. A partir de 20h15, place aux réactions.

Le règlement

La FIFA s’est retirée du Ballon d’Or pour créer son propre trophée : The Best. Les trois finalistes sont issus d’une liste initiale de 23 nominés choisis à l’issue d’un vote comprenant à parts égales les sélectionneurs des équipes nationales, leurs capitaines, un groupe de médias sélectionnés et les fans du monde entier.

Le favori : Cristiano Ronaldo

Comme pour le Ballon d’Or, Cristiano Ronaldo fait figure de grand favori. Vainqueur de l’Euro avec le Portugal et de la Ligue des champions avec le Real Madrid, le Portugais a remporté les deux titres les plus importants de l’année, le tout avec des statistiques dantesques (55 buts en 57 matchs toutes compétitions confondues).

Les 23 joueurs en lice

Sergio Agüero (Manchester City), Gareth Bale (Real Madrid), Gianluigi Buffon (Juventus Turin), Kevin de Bruyne (Manchester City), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Zlatan Ibrahimovic (PSG puis Manchester United), Andres Iniesta (FC Barcelone), N’Golo Kanté (Leicester puis Chelsea), Toni Kroos (Real Madrid), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Riyad Mahrez (Leicester), Lionel Messi (FC Barcelone), Luka Modric (Real Madrid), Manuel Neuer (Bayern Munich), Neymar (FC Barcelone), Mesut Özil (Arsenal), Dimitri Payet (West Ham), Paul Pogba (Juventus Turin puis Manchester United), Sergio Ramos (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Alexis Sanchez (Arsenal), Luis Suarez (FC Barcelone), Jamie Vardy (Leicester).