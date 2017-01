The Best : la vraie raison de l’absence de Luis Suarez

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

Comme l’ensemble de ses coéquipiers du FC Barcelone, Luis Suarez n’a pas assisté à la cérémonie The Best, organisée par la FIFA, lundi à Zurich. Si le Barça a justifié cette absence en mettant en avant la préparation du match retour de Coupe du Roi contre l’Athletic Bilbao mercredi, l’Uruguayen avait, pour sa part, une motivation beaucoup plus personnelle.

Leur absence s’est faite sentir. Lundi à Zurich, la première cérémonie The Best organisée par la FIFA s’est déroulée sans qu’aucun joueur du FC Barcelone n’ait daigné se déplacer. Cette décision de rester à Barcelone a beaucoup fait parler, d’autant plus que Lionel Messi faisait partie des trois finalistes pour le prix de meilleur joueur de l’année. Un trophée remporté par Cristiano Ronaldo qui a, lui aussi, regretté l’absence du clan blaugrana. « J’aurais voulu que Messi soit là aujourd’hui, et tous les joueurs de Barcelone aussi », a-t-il lâché au micro au moment de recevoir son prix.





Un match à préparer

Cette absence était d’autant plus remarquable que pas moins de quatre joueurs de la formation catalane figuraient dans le 11 type de l’année (Piqué, Iniesta, Suarez, Messi). Pour justifier leur décision, les hommes de Luis Enrique ont expliqué vouloir préparer au mieux la réception de l’Athletic Bilbao, mercredi soir, en huitième finale retour de la Coupe du Roi. En difficulté depuis la reprise, le Barça s’est incliné lors du match aller (1-2) et compte bien rectifier le tir au Camp Nou.

Suarez en veut à la FIFA

Luis Suarez, inclus dans le choix collectif de ne pas venir à la cérémonie, avait pour sa part une raison beaucoup plus personnelle. Selon le journal argentin La Nacion, l’international uruguayen est en colère contre la FIFA. Il n’a pas digéré la sanction qui lui a été infligée après sa morsure contre le défenseur italien Giorgio Chiellini lors de la Coupe du monde 2014. Suite à ce geste, Suarez avait été suspendu 9 matchs et banni de toute activité footballistique pendant 4 mois. Cela avait donc largement retardé ses débuts sous le maillot du FC Barcelone.

Cette cérémonie aurait été la première rencontre entre Luis Suarez et l’instance dirigeante du football mondial depuis cet épisode puisque l’attaquant du Barça, ne figurant pas dans le 11 type l’année dernière, était déjà absent. Et malgré son absence cette année, l’ancien joueur de Liverpool a tout de même suscité la polémique malgré lui. Pour annoncer sa présence dans l’équipe FIFA The Best, la FIFA l’a présenté avec une photo dans laquelle le joueur montre ses dents ostensiblement. Entre la FIFA et Luis Suarez, c’est une véritable histoire d’amour !